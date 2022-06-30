هلال ذي الحجة يُزين السماء اليوم

يتم رصده بعد غروب الشمس اليوم الخميس الأول من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م أثناء الانتقال إلَّى بداية الليل حيث يمكن رؤيته بالعرب اليوم المجردة بسهُولة كَمْا تزين الأفق الغربي إذا كانت السماء صافِيْة والأفق خالي من العوائق.

رئيس الجمعية الفلكية بجدة م. وأوضح ماجد الزاهرة لـ Al Arabiya.net أن القمر سيكون بعيدًا عَنّْ وهج شمس الغروب ويصبح أعلى فِيْ السماء مقارنةً بالليلة الماضية، وخلال ليالٍ قليلة سيلاحظ أن الجانب المظلل من الشمس. سطح القمر مضاء بضوء خافت هُو ضوء الشمس المنعكس من الأرض. نحو القمر.

وأضاف أن القمر وصل إلَّى مرحلة الاقتران فِيْ صباح يوم الأربعاء 30 ذو القعدة 1444 هـ، الموافق 29 يونيو 2022 م، الساعة 0552 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة (0252 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وانتهى يوم دورة الاقتران حول الأرض وبدء دورة اقتران جديدة.

وتابع بقوله يوما بعد يوم سيلاحظ أن سطوع هلال القمر يزداد ويرتفع عاليا فِيْ السماء عَنّْد غروب الشمس ويبقى لفترة أطول بعد بداية الليل، لأن القمر يتحرك بعيدا عَنّْ القمر. موقع غروب الشمس، وسيعمل الجانب المضيء من القمر كسهم فِيْ السماء، مشيرًا لأسفل إلَّى النجم قلب الأسد. والزهرة.

وأوضح أن السبب هُو أننا نرى القمر يتحرك باتجاه الغرب كل يوم نتيجة دوران الأرض حول محورها، لكن الحركة الحقيقية للقمر هِيْ باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب وهِيْ تدور حول الأرض. لذلك من خلال مشاهدة القمر خلال الأسابيع القادمة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم الساطعة فِيْ سماء الليل.

واختتم حديثه بالقول “أينما كنت، اجعل هذا الصيف أمسية الأسرة، بمشاركة الأطفال، لترصد معكَمْ، بأعينهم الصغيرة، هلال القمر الصغير فِيْ غروب المساء”.

وكان مراسل العربية قد أفاد، الأربعاء، بأن وقف عرفات سيكون يوم الجمعة 8 يوليو، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم السبت 9 يوليو.