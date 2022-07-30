هلال محرم يزين سماء الوطن العربي بعد الغروب

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال شهر محرم وبداية العام الهجري سيتم رصده في سماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت ويتجه نحو بداية الليل حيث يسهل رؤيته للعراة. العين تزين الأفق الغربي إذا كانت السماء صافية.

الابتعاد عن وهج الضوء.

وأوضحت عالمة الفلك بجدة في بيانها، أن القمر سيبتعد عن سطوع شمس المساء ويصبح أعلى في السماء مقارنة بالليل السابق وأخف وزنا وبضع درجات عن كوكب عطارد، مشيرة إلى أنه خلال بعض الليالي.، ستلاحظ أن الجانب المظلم من سطح القمر مضاء بشكل خافت، بسبب انعكاس ضوء الشمس عن الأرض.

وأشار إلى أن القمر وصل إلى مرحلة الاقتران يوم الخميس 28 يوليو الساعة 1955 بتوقيت مكة المكرمة (0455 بتوقيت جرينتش) منهيا دورة الاقتران حول الأرض وبدء دورة اقتران جديدة.

مشاهدة القمر من جهة الغرب

ولفتت إلى أنه سيلاحظ يوما بعد يوم أن الهلال سيزداد لمعانه ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى لفترة أطول بعد بداية الليل، حيث يتحرك القمر بعيدا عن موقع الغروب. .

Ella atribuyó la razón de ver la luna moviéndose hacia el oeste todos los días como resultado de la rotación de la Tierra sobre su eje, pero el movimiento real de la luna es hacia el este en relación con las estrellas y los planetas mientras gira alrededor de الارض. لذلك، فإن مراقبة القمر خلال الليالي القليلة القادمة ستكون دليلًا لتحديد موقع الكواكب والنجوم في سماء الليل.