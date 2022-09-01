“هلاوس” يمثل مصر فِيْ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشارك العرض المسرحي “هِيْلاس” فِيْ المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي التاسع والعشرين للمسرح التجريبي، المقرر إقامته فِيْ الفترة من 1 إلَّى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وبرعاية وزير الثقافة المصري د. نيفِيْن الكيلانين حيث تنافس مع 12 عرضا من 11 دولة، ستقدم يومي الجمعة والسبت 2 و 3 سبتمبر على مسرح الهناجر الساعة 900 مساءا.

وأعرب مدير البرنامج محمد عبد الله عَنّْ سعادته قائلا “أنا سعيد بمشاركتي الرابعة فِيْ المهرجان لكنها الأولى كَمْخرج مسئول عَنّْ عرض كامل. عَنّْ تقديم” هِيْلاوز “وهُو شرف كبير أن أكون مشاركا فِيْ المسابقة الرسمية للمهرجان وليس من الأعمال المشاركة فِيْ الهامش، أنا أعتبره إنجازا مهما “.

وأضاف عبد الله “للمهرجان التجريبي تاريخ طويل فِيْ شمال إفريقيا والشرق الأوسط ككل، وأنا أعتبره فرصة عظيمة لنا كفريق لتقديم هذه التجربة ضمن المسابقات الرسمية بين 7 دول أوروبية و 5 دول عربية. مع عرض مصري آخر، وهُو شيء مهم يسلط الضوء على هذا الفن لعودته القوية إلَّى المسارح، وآمل أن نكون على مستوى المسؤولية والمنافسة “.

أعلنت لجان المتفرجين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، فِيْ يونيو الماضي، عَنّْ مشاركة “هِيْلاس” فِيْ المسابقات الرسمية، بعد 55 عرضًا أجنبيًا و 90 عرضًا عربيًا و 58 عرضًا مصريًا. مع إجمالي 203 عروض مسرحية.

تألفت لجنة مشاهدة العروض المصرية من الدكتور حاتم حافظ أستاذ المسرح والنقد، والمخرج هاني عفِيْفِيْ، والمخرج ومصمم الرقصات مناضل عَنّْتر، والناقد محمد مسعد، واختاروا عرض “هِيْلاس” من إنتاج مركز الهناجر. للفنون إخراج محمد عبد الله، والعرض المسرحي الراقص “قات” إنتاج فرقة داير للإنتاج الفني وتصميم الرقصات والإخراج شيماء شكري.

“هِيْلاس” مأخوذ عَنّْ رواية “تاجر البندقية” للمؤلف العالمي وليم شكسبير، من إنتاج مركز الهناجر للفنون بإشراف الفنان شادي سرور، وإخراج وصاحب رؤية محمد عبد الله، وشارك فِيْ تقديمه عمر عز وعبدالله سلطان. عبد الرحمن القاضي ونهال فهمي ومعتصم شعبان وجورج فوزي ومصطفى حزن.

كَمْا يشارك فِيْ العرض ريم عصام ومارسيل ميشيل هدية تصميم الإضاءة لأبو بكر الشريف، ملابس أميرة صابر وعبد الرحمن القاضي، دعائم هاجر كَمْال، مزج صوت، يسرا توفِيْق، تنفِيْذ صوت. دينا سليمان، مكياج وأقنعة لمحمد فوزي “بكار”، مساعد مخرج تحت بروفة ياسمين عادل، يوسف هاني، حبيبة عمرو، سارة طلعت، مساعد المخرج مروة حسن، أبانوب فِيْكتور ومحمد الخضيري، والمخرج أحمد. رضا.

يعتبر هذا العرض من العروض المختلفة فِيْ عالم المسرح لأنه يقوم على 4 مدارس تمثيل وهِيْ المسرح المادي والتمثيل الصامت والبانتومايم والمسرح الأسود، ويعتمد العرض على القدرات الجسدية للممثلين أكثر من المسرحية. حوار. ما يركز عليه التمثيل الصامت خارج مصر، من خلال عرض مختلف يبحث فِيْ العلاقات المهمة مثل الصداقة والحب وكَيْفَ توجد داخل دائرة الصراع.