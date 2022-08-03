هلا رشدي تعود مع أكرم حسني بعد نجاحهما فِيْ “مكتوب عليا”

عادت الفنانة المصرية هالة رشدي إلَّى جمهُورها مجددًا بعد تعرضها مؤخرًا لمشاكل صحية شديدة وخضوعها لعملية جراحية فِيْ الغضروف.

وتحدثت بعض الأنباء عَنّْ أن رشدي كان يعد أغنية جديدة مع أكرم حسني بعد نجاحهما معًا فِيْ مسلسل “مكتوب عالية” فِيْ رمضان الماضي، وسيكون من تأليف أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى.

وكانت الفنانة هالة رشدي، قد كشفت فِيْ وقت سابق تفاصيل أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، والتي أدت بها إلَّى إجراء عملية جراحية طارئة.

قال رشدي خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على فِيْسبوك “فِيْ 14 مايو، كنت فِيْ طريقي إلَّى بلد عربي، وعَنّْدما كنت أنزل من الطائرة، شعرت بتوتر عضلي شديد فِيْ ساقي، ثم توجهت إلَّى الفندق، وهناك اكتشفت أنها تعاني من آلام مستمرة، ولم يتوقف هذا الألم ”.

وأضافت “لقد قمت بتدليك، وكنت راضية، ثم ذهبت لطبيب كان سباكًا، ولم أكن بحاجة إليه، ثم ذهبت إلَّى الطبيب فِيْ اليوم التالي، بنفس النظام. قالت إن لدي غضروف على وشك الانفجار، وفضلت الضغط على أماكن معينة من جسدي، وفجأة ذهب الألم، وقررت أن أنام وأبقى، استيقظت، كنت أحتضر، توقفت ساقي اليسرى، وأخذت الترامادول، لا منزلي ولا عملي العقلي، حتى “.

وكانت هالة رشدي قد أكدت سابقًا، خلال تصريحات صحفِيْة، أنه من المستحيل أن تتخلى عَنّْ حجابها من أجل التمثيل، قائلة “بعد أن كرمني ربنا ووصلت إلَّى مكانة عالية ووقف بجواري جيش لرفع الحجاب هل يعقل اني متحررة بحجابي ولا تؤمنون برضا ربنا بأي حاجة.

وأضافت الفنانة المصرية “ربنا أعطاني موهبة منذ طفولتي، وكان بإمكاني التنازل حتى تقدمت بطلب، وطلبت مني أكثر من شركة إنتاج خلع حجابي لإنتاج مقطع فِيْديو، لكنني رفضت”.

أول تجربة تمثيلية لهالة رشدي كانت مسلسل “مكتوب عليا” الذي عُرض فِيْ رمضان الماضي 2022، بطولة الفنان أكرم حسني، هنادي مهنا، آيتن عامر، عمرو عبد الجليل وفنانين آخرين، والعمل من تأليف إيهاب. بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، ودارت أحداث المسرحية فِيْ إطار كوميدي وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأولى من المسرحية.