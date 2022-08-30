هل أجرى فهد المولد عملية تجميل ، قد أثار الهام العديد من الأفراد حول شخصية فهد المولد والذي يعد من أبرز الشخصيات التي حظيت على شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً داخل المملكة ، ويأتي ذلك الامر بعد قيامه بالمشاركات العديدة داخل الأندية والمنتخبات السعودية ، ويعد اللاعب فهد المولد من ابرز اللاعبين في نادي الاتحاد السعودي السابق ، تابعوا معنا للتعرف على إجابة هل أجرى فهد المولد عملية تجميل .

معلومات عن فهد المولد

يعتبر فهد المولد من أبرز الشخصيات الرياضية على الساحة السعودية، ومن أبرز المعلومات عن حياته الشخصية ما يلي

فهد المولد لاعب كرة قدم سعودي.

ولد فهد المولد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الرابع عشر من سبتمبر 1994 م.

يعتبر المولد من لاعبي كرة القدم السابقين داخل نادي الاتحاد السعودي في المركز الهجومي أو الجناح المتقدم.

مثل المنتخب الوطني في عدة مناسبات دولية ودية، حيث اقتصرت مسيرته على نادي الاتحاد فقط.

انضم مؤخرًا إلى نادي الشباب السعودي بعد أن أنهى عقده مع نادي الاتحاد بشكل دائم.

هل خضع فهد المولد لعملية تجميل

نعم، فهد المولد أجرى عملية تجميل للوجه، وهذا ما تم تداوله بعد نشر مقطع فيديو على تويتر، وهو يقوم بإجراء الجراحة التجميلية، تمهيدًا لعودته مرة أخرى للعب في فريقه الجديد، وماذا ظهر في الفيديو كان يظهر أو الولادة غيرت المنطقة السفلية من وجهه تحديدا لتعديل شكل الفك السفلي، من خلال استخدام تقنية حديثة تسمى تقنية تكساس، ويقوم بعض الشباب بهذه العملية، بالترتيب. لزيادة عرض الذقن وإبرازها لتظهر بشكل متناغم.

حقيقة انضمام فهد المولد إلى نادي الشباب السعودي

أعلن فهد المولد عن تعاقده مع نادي الشباب السعودي كلاعب جناح في الفريق، ويذكر أن نفس النادي أعلن أيضًا هذه الأخبار السارة لجماهير ومشجعي فهد المولد في صفقة انتقال مجانية. بعد أن أنهى المولد تعاقده مع نادي الاتحاد السابق، فغير وجهه وأجرى عملية تجميل لكي يظهر بشكل جديد، بعد غيابه لأشهر عن الساحة الرياضية، الجدير بالذكر أن توقف المولد عن اللعب بسبب أخذ المنشطات المحظورة للاعبين، في عام 2022 م، لكن قبل أيام خرج وكيل اللاعب مؤكداً تقليص مدة تعليق المولد عبر تغريدة له عبر تويتر. .

فهد المولد تويتر

لدى فهد المولد حساب رسمي على موقع تويتر، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من مليون متابع، وشارك في العديد من التغريدات خلال وداعه لأصدقائه بنادي الاتحاد وشكره الخاص لوكيله جراح. وأكد الظفيري ترحيبه واستعداده الكامل للعب في النادي الجديد، ويمكنك متابعة فهد المولد عبر حسابه الرسمي على تويتر.

هل أجرى فهد المولد عملية تجميل ، يعد فهد المولد من اكثر اللاعبين شهرة داخل المملكة العربية السعودية نتجة تحقيقه العديد من النجاحات داخل العديد من الأندية الكروية ، وجاء تصدر اسمه لمحركات البحث قرار وقفه عن اللعب ، بسبب تناوله للمنشطات ، كما ان فهد المولد قام بعملية تجميلية للوجه .