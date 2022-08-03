هل أنت مصاب بالسكري أو بارتفاع مقاومة الأنسولين فوائد تحَلْيل مقاومة الأنسولين ودلالة النتيجة

تحَلْيل مقاومة الأنسولينعندما يشتكي معظم الأشخاص من علامات معينة، مثل اسوداد منطقة الرقبة أو الزوائد الجلدية أو صعوبة فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، سيطلب الطبيب فِيْ البداية اختبار مقاومة الأنسولين، ولكن فِيْ معظم الحالات، قد لا تسبب مقاومة الأنسولين أي أعراض. ، ولكن يمكن أن يكون مؤشرًا لمرض السكري ولا سيما النوع الثاني، أو أن الشخص مصاب بالفعل، لذلك من الضروري أن يخضع الأشخاص الذين تظهر عليهم هذه الأعراض أو الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بمرض السكري لاختبار مقاومة الأنسولين فِيْ كل فترة هادئة فِيْما يلي مزيد من التفاصيل حول اختبار مقاومة الأنسولين.

مقاومة الأنسولين بالتفصيل

اولا ما هُو الانسولين وهُو هرمون ينتجه البنكرياس بعد تناول الطعام وخاصة السكريات، وذلك لتحويل الجلوكوز الذي يحتويه إلى طاقة يستفِيْد منها الجسم، أي أنه يحافظ على مستوى الجلوكوز عند المستوى الطبيعي، وتكَمْن الصعوبة فِيْ مقاومة الأنسولين فِيْ إنتاج أو التحكَمْ فِيْ هرمون الأنسولين، مما يؤدي إلى مضاعفات مقاومة الأنسولين، فِيْ هذه الحالة، أو لا يستطيع البنكرياس إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة مستوى الجلوكوز فِيْ الدم، أو زيادة مقاومة خلايا الجسم الأنسولين، أو مرض السكري هناك العديد من الفحوصات والفحوصات الطبية الأخرى التي تشير إلى مستوى السكر فِيْ الدم التي يحتاجها الطبيب للتأكد من إصابة المريض بالسكري.

اختبارات فحص السكري

يجري المعمل عدة فحوصات للتأكد من مرض السكري منها

السكر الصائم يتم بعد الصيام من ثماني إلى عشر ساعات أثناء النوم، ويتم إجراؤه مرتين إلى ثلاث مرات للتأكد، وهُو تحَلْيل مؤكد. السكر العشوائي لا يتطلب الصيام لأنه يتم فِيْ أي وقت ولكن نتيجته غير دقيقة. مرض السكري التراكَمْي وهُو من أفضل الاختبارات لتشخيص مرض السكري فِيْ الأشهر الثلاثة الماضية.

يتم تشخيص النتائج على النحو التالي

من الذي يجب اختباره لمعرفة مقاومة الأنسولين

هناك مجموعة معينة من الأشخاص لديهم استعداد كبير لتطوير مقاومة الأنسولين، وهم