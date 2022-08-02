هل أنهى اتفاق إسطنبول مخاوف اشتعال سوق القمح مجددا

خمدت مخاوف دول العالم من احتمال عودة أسعار الحبوب، وخاصة القمح، للارتفاع مرة أخرى، بعد دخول اتفاقية اسطنبول حيز التنفِيْذ.

بينما تنتظر حوالي 26 سفِيْنة أخرى، معظمها محملة بالقمح، الانطلاق إلَّى وجهاتها النهائية، لم تنته المخاوف من عودة أسعار القمح حتى لو انتهت الحرب الروسية الأوكرانية.

تمثل أوكرانيا وروسيا ما يقرب من ربع صادرات القمح العالمية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. وهذا يدل على ثقل البلدين معًا فِيْ الأمن الغذائي حول العالم، وهُو ما يتجاوز أهمية موسكو فِيْ سوق الطاقة.

انخفض سعر القمح هذا الأسبوع من ذروته بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا، لكن الخبراء يقولون إن أحد أكثر الأطعمة استهلاكًا فِيْ العالم لا يزال يعاني من نقص، ويحذرون من أن أزمة الجوع العالمية لا تزال تلوح فِيْ الأفق.

تقول صحيفة نيويورك تايمز، فِيْ تحليل لسوق القمح العالمي، إن انخفاض أسعار القمح، التي انخفضت هذا الأسبوع إلَّى ما دون 300 دولار، للعودة إلَّى مستويات ما قبل الحرب، لن يعالج المشاكل الموجودة مسبقًا.

تفاقمت هذه المشاكل بسبب الحرب بين اثنين من أكبر المنتجين فِيْ العالم. أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة، مما يؤثر على تكلفة تشغيل المعدات الزراعية ونقل القمح إلَّى السوق، فضلا عَنّْ تكلفة الأسمدة.

والأهم، والذي يبدو أنه من الصعب للغاية إدارته، هُو أن الطقس الحار والجاف يقلل من كَمْية القمح المنتجة فِيْ أجزاء رئيسية من العالم، فِيْ تأثير واضح لتغير المناخ على الأمن الغذائي العالمي.

قال إحسان خومان، الذي يدير أبحاث الأسواق الناشئة والسلع فِيْ مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية اليابانية، لصحيفة نيويورك تايمز “الصورة الأساسية لم تتغير حقًا … هناك احتمال أن تخرج أسعار المواد الغذائية عَنّْ السيطرة”.

تسببت الأزمة الأوكرانية فِيْ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، حيث أدت الحرب والعقوبات إلَّى تعطيل الإمدادات من اثنين من أكبر مصدري المنتجات الزراعية والطاقة فِيْ العالم.

انخفضت أسعار النفط قليلاً منذ بداية الحرب، على الرغم من أنها لا تزال تكلف أكثر بكثير مما كانت عليه فِيْ بداية العام بالنسبة للأمريكيين لملء سياراتهم بالبنزين، وللأوروبيين لتدفئة منازلهم بالغاز الطبيعي.

فِيْ حين أن اتفاقية اسطنبول قد لا تصمد فِيْ القتال الحالي للشهر السادس على التوالي، وحتى لو حدث ذلك، يقول الخبراء إنه قد لا يكون كافِيْاً لمعالجة القضايا العالقة الأخرى فِيْ سوق القمح العالمية.

وقالت تريسي ألين، استراتيجي السلع الزراعية فِيْ جيه بي مورجان تشيس “لقد تم الترويج لهذه الاتفاقية كشيء من شأنه أن يكون حلاً لنقص الغذاء فِيْ العالم، وهُو ليس كذلك”.

يمكن أن يكون لعوامل أخرى أكثر رسوخًا فِيْ سوق القمح تأثير كبير على الأسعار المستقبلية، بدءًا من أسعار الطاقة والأسمدة إلَّى تغير المناخ، والتي ستلعب دورًا أكبر فِيْ تحديد تكلفة وتوافر رغيف الخبز فِيْ جميع أنحاء العالم.

فِيْ الجزء المتعلق بتغير المناخ، بينما شهدت بعض المناطق مثل الأرجنتين محاصيل وفِيْرة، من المتوقع أن تحقق روسيا محصولًا ضخمًا هذا الصيف.

فِيْ كندا، ارتفعت درجات الحرارة إلَّى مستويات قياسية جديدة فِيْ نهاية يوليو 2022، مع تصنيف حوالي ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية فِيْ البلاد على أنها جافة بشكل غير طبيعي.

انخفض إنتاج كندا من القمح بنحو 40٪ اعتبارًا من عام 2022، مما تسبب فِيْ انخفاض صادراتها إلَّى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكثر من 3 ملايين طن، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

كَمْا تحدد أسعار النفط إلَّى حد كبير تكلفة تشغيل المعدات الزراعية ونقل الحبوب المحصودة ؛ تعتبر أسعار الغاز الطبيعي أيضًا أكثر أهمية للمزارعين لأن النيتروجين المستخدم فِيْ إنتاج الأسمدة مثل الأمونيا واليوريا يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي.

وقال لويز إدواردو بيكسوتو خبير الأسواق الناشئة لدى بنك بي إن بي باريبا “الأمر لا يتعلق فقط بأسعار الحبوب .. إنه يتعلق بتكاليف الشحن وأسعار الوقود وأسعار الأسمدة وما إلَّى ذلك”.