هل أنهى الزمالك اتفاقه مع دونجا لضمه في الصيف

كشف الصحفي أمير هشام، عن تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، لتعيين نبيل عماد دونجا، في السوق الصيفي.

وقال أمير هشام، في تصريحات في برنامجه الإذاعي، إن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق مع بيراميدز، لتولي خدمات نبيل عماد دونجا.

وأوضح أن اللاعب لديه اتفاق مع الزمالك ووقع عقودًا منذ فترة ليكون في القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن الزمالك فتح باب المفاوضات مع بيراميديس منذ فترة، وأبدى نادي السماء الزرقاء مرونة في رحيل اللاعب، بعد ضغوط منه للموافقة على رحيله.

وأضاف أن الإعلان عن الاتفاقية سيكون بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل المنافسة الشرسة بينهما على لقب الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، في اليوم التاسع والعشرين من مسابقة الدوري.

تقام مباراة الزمالك ونظيره الجونة الجمعة المقبل، لتواصل حملة الدفاع عن لقب الدوري.