هل ابراهيم تاتلس من أصل عراقي؟ ،ولد ابراهيم تاتليسس في عام 1952 وهو مغني تركي كان من أكثر المغنيين الأتراك تسجيلًا للألبومات، وكسرت مبيعات البوماته حاجزا كبيرا في تلك الفترة، حيث في عام 1978 باع اكثر أعماله الفنية، ومن البوماته slm frsan الذي يركز على الموسيقى الفلكلورية التي يتم عزفها على الآلات الصناعية اليدوية، ابراهيم تاتليسس من أكثر المغنيين المشهورين في العالم واكثرهم شعبية، في نهايه القرن قام بتسجيل العديد من الرقصات الفلكلورية مع اوركسترا حيث عرضت في عدة محطات تلفزيونية بسبب شهرته الواسعة.

السيرة الذاتية ابراهيم تاتلس

وعن السيرة الذاتية للفنان التركي ابراهيم تاتليسس كان اسمه ابراهيم تاتليسس ولد عام 1952 في شهر يناير حيث بلغ عمره 70 عاما وجنسيته هي الجنسية التركية واسمه المستعار هو “الامبراطور”، غنى العديد من الأغاني الجميلة من نوع البوب على آلة العود والكمان والزر كان يعمل كاتب ومخرج ومنتج وممثل ومغني، تحدث اللغة العربية إلى جانب اللغة التركية بدأ أعماله الفنية عام 1970.

هل ابراهيم تاتلس من أصل عراقي؟

ابراهيم تاتلس في قرية سيف ريك في تركيا من أب عربي وأم كردية ونشأ ابراهيم تاتليسس في عائلة فقيرة، ولم يتمكن ابراهيم تاتليسس من اكمال تعليمه، قام بنشر العديد من الالبومات التي فشل في بيعها في المرة الاولى، بينما بعد ذلك انتقل الى اسطنبول ليعمل في التجارة وسجل شريطا جديدا أصبح من أكثر أعماله نجاحًا في مسيرة ابراهيم تاتليسس.

اغتيال ابراهيم تاتلس

وعند محاولة اغتيال ابراهيم تاتليسس في عام 1999 فقد تم إطلاق رصاصة على قدميه و نجا من محاولة القتل ولم يصب بأي اذى وفي عام 2011 تعرضها تعرض لمحاولة اغتيال برصاصة في جبينه حيث دخلت جمجمته وأصيب مرافقيه، أصيب ابراهيم تاتليسس بالشلل الرباعي أثر الرصاصة التي أصيب فيها.

كان ابراهيم تاتلس حديث الساعة، وتناقلت خبر وفاته كل وسائل التواصل الأجتماعي، ولكنه لم يمت بل تعرض لشلل كامل اثر دخول الرصاصة الى جمجمته، وقد ذكرنا ان المغني ابراهيم تاتلس هو مغني تركي من أب عربي وأم كردية وليس كما يزعم البعض أنه عراقي الجنسية.