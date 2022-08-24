هل ابنة نانسي عجرم ماتت ، قد أثار ضجة اعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الاخبار حول انتشار خبر يفيد بموت ابنة الفنانة الشهيرة نانسي عجرم والتي لديها قاعدة جماهرية بين الدول العربية وهي لبنانية ، حيث تصدر محركات البحث في الوطن العربي بحثاً عن الخبر وفاة ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة والمغنية نانسي عجرم ، تابعوا معنا .

من هي سيرة نانسي عجرم

نانسي عجرم مغنية ومغنية مشهورة من الجنسية اللبنانية، حققت نجاحًا وشهرة بعد تقديمها سلسلة من الألبومات والأغاني الرائعة منذ بداية مشوارها الفني عام 1998 م حتى يومنا هذا. إليكم أبرز المعلومات الشخصية عن الفنانة والمطربة اللبنانية نانسي عجرم

الاسم الكامل نانسي نبيل عجرم.

الاسم بالانجليزي نانسي عجرم.

مكان الميلاد الأشرفية، لبنان.

محل الإقامة تعيش في قضاء كسروان.

الجنسية دولة لبنان.

الجنسية تحمل الجنسية اللبنانية.

الدين اعتناق الديانة المسيحية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج طبيب الاسنان فادي الهاشم.

عدد الأبناء 3 بنات “إيلا، ميلا، ليا”.

اللغة الأم العربية “اللهجة اللبنانية”.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة والنشاط مغني وفنان.

سنوات النشاط منذ 1998 م حتى الآن.

هل ماتت ابنة نانسي عجرم

الخبر المتداول عن وفاة ابنة المطربة نانسي عجرم غير مؤكد ولا أساس له ولم تتناقله المواقع الرسمية حتى هذه اللحظة. لم تكن المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء كاذبة عن الفنانة نانسي عجرم، إذ قبل عدة أشهر، كانت أخبار انفصال نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم مجرد إشاعات، وفي الساعات الأخيرة من الثلاثاء 23 أغسطس 2022 م، انتشرت أنباء غير رسمية عن وفاة ابنة نانسي عجرم الكبرى، ميلا، ثبُت أنها شائعات.

اسماء بنات الفنانة نانسي عجرم

للفنانة والمغنية اللبنانية نانسي عجرم ثلاث بنات. وهي متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008، بعد علاقة غرامية جمعتهما بعد أن كانت مجرد مريضة قادمة إلى عيادته الخاصة. وفيما يلي أسماء بنات نانسي بالترتيب

ميلا فادي الهاشم

ميلا فادي الهاشم هي الابنة الكبرى للفنانة نانسي عجرم. ولدت في قضاء كسروان في السادس عشر من أيار (مايو) 2009 م. تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما وتحمل الجنسية اللبنانية. رافقت والدتها نانسي بالعديد من الأغاني كان أبرزها أغنية بعنوان “يا رب تكبر ميلا”. كما ظهرت في ملف مجلة برستيج برفقة والدتها، بالإضافة إلى ظهورها في الفيديو كليب “يا كثير”.

ايلا فادي الهاشم

إيلا فادي الهاشم هي الابنة الوسطى للفنانة نانسي عجرم. ولدت في قضاء كسروان في 23 نيسان 2011 م. تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة وتحمل الجنسية اللبنانية. أصدرت والدتها نانسي عجرم ألبومًا لابنتها إيلا بعنوان “حضري بلاياك”.

ليا فادي الهاشم

ليا فادي الهاشم هي الابنة الصغرى للفنانة نانسي عجرم. ولدت في قضاء كسروان في الثلاثين من كانون الثاني 2022 م. تبلغ من العمر ثلاث سنوات وتحمل الجنسية اللبنانية. بعد أربعة أيام فقط من ولادتها، أصدرت والدتها ألبومًا لابنتها الثالثة وسمته “ليا” بعد اسمها. طفلها.

هل ابنة نانسي عجرم ماتت ، الفنانة هي من المشاهير والمغنيين الذي تألقوا في العديد من الاعمال الغنائية والتي حظيت على ملايين من المشاهدات عبر المنصات الاجتماعية ، كما انا للفنانة نانسي عدد 3 بنات ، وتعرفنا على اسماء بنات الفنانة نانسي عجرم .