هل إرتفاع الضغط يسبب تنميل في الوجه، يعد هذا السؤال هو أحد الأسئلة التي تدور بخلد العديد من المرضى المصابين بمشكلة ارتفاع ضغط الدم، والذي يعد أحد الأمراض المزمنة التي تصيب بعض من الأفراد، وبالأخص كبار السن، ويكون عادة مصحوب لمرض ضغط الدم المرتفع العديد من الأعراض المتنوعة، وهذا يدعوهم للتساؤل ما إذا كان إرتفاع ضغط الدم وراء تنميل الوجه أم هناك أسباب أخرى.

هل ارتفاع الضغط يسبب تنميل في الوجه

يحدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة زيادة معدل تدفق الدم في الأوعية الدموية، وغالبًا ما نشهد ذلك أثناء النهار بسبب التوتر والتهيج والعصبية والغضب أو الخوف وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأطعمة التي تحفز زيادة معدل ضخ الدم إلى الأوعية الدموية، وبالتالي يزداد الضغط على الشرايين، وهذا يؤثر على عضلة القلب مما يتطلب زيادة معدل ضخ الدم للمحافظة عليها. الدورة الدموية في الجسم.

في الحالات المتقدمة من المرض، أو في حالة عدم وجود العلاج المناسب، قد يزداد حجم عضلة القلب، مما يؤدي إلى الفشل، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.

لكن هل يسبب ارتفاع الضغط تنميل في الوجه الجواب نعم، يشعر الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم بتنميل في جانب واحد من وجهه، وإذا استمر ارتفاع ضغط الدم دون علاج لفترة طويلة، فقد يحدث شلل خفيف في الوجه.

وتجدر الإشارة إلى أن خدر الوجه الناتج عن ارتفاع ضغط الدم قد يكون مؤشراً على احتمالية الإصابة بسكتة دماغية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة في معظم الحالات. لذلك يجب الحرص على علاج ارتفاع ضغط الدم في حالة الشعور بتنميل في الوجه.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وفي سياق الحديث عما إذا كان ارتفاع ضغط الدم يسبب تنميلًا في الوجه، سنتحدث عن أسباب ارتفاع ضغط الدم، والتي تتلخص في النقاط التالية

يكبر في السن

عامل وراثي إذا كان المرض منتشرًا على نطاق واسع في الأسرة.

التدخين المفرط.

بعض العادات السيئة مثل تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

مرض كلوي.

قصور الغدة الدرقية.

الاضطرابات النفسية مثل التوتر والقلق والعصبية والخوف وغيرها.

بدانة.

وجود بعض الأورام في الغدة الكظرية.

استخدام عقاقير مثل الأمفيتامين أو الكوكايين.

تناولي بعض الأدوية، مثل مضادات الاحتقان وأدوية البرد وحبوب منع الحمل.

وجود عيوب خلقية في عضلة القلب.

عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم

هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهي كالتالي

1_ التاريخ الطبي للعائلة

إذا كان الشخص ينتمي إلى عائلة تعاني من ارتفاع ضغط الدم الموروث من أفراد الأسرة، فإن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزداد.

2_ العمر

يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر، حيث ينتشر ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر بين الرجال في منتصف العشرينات، ولكن بالنسبة للنساء، يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد انقطاع الطمث وانقطاع الطمث.

3_ زيادة الوزن

الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، لأن زيادة الوزن تتطلب من القلب ضخ المزيد من الدم للوصول إلى جميع الأنسجة، وبالتالي زيادة الضغط على الشرايين.

4_ بعض الامراض

من بين عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم الإصابة ببعض الأمراض مثل داء السكري المزمن وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

5_ الحمل

تكون المرأة الحامل أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم بسبب التغيرات الهرمونية التي تزيد من معدل تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، ولكن في هذه الحالة يكون ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا خلال أشهر الحمل.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

فيما يتعلق بموضوع الحديث عن هل يسبب ارتفاع الضغط تنميل في الوجه، سنتحدث عن أعراض ارتفاع ضغط الدم، وهي كالتالي

تواجه صعوبة في التنفس.

ظهور بعض نقاط الدم في البول.

عدم انتظام ضربات القلب.

صداع نابض.

الشعور بالدوار.

ألم خفيف في الرأس.

نزيف الأنف.

لكن في معظم الحالات، لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أي آثار جانبية إلا في حالات المرض المتقدمة.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

قد يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع حاد في ضغط الدم حيث يستمر لفترة طويلة، وفي هذه الحالة قد تحدث بعض المضاعفات كالآتي

توقف عضلة القلب.

الإصابة بسكتة دماغية.

خدر في الوجه أو شلل.

تمزق الأوعية الدموية.

ضعف الأوعية الدموية التي تغذي الكلى.

مشاكل في الذاكرة.

الإصابة بنوبة قلبية.

علاج ارتفاع ضغط الدم

ضمن موضوع النقاش حول ما إذا كان ارتفاع الضغط يسبب تنميل في الوجه، سنتحدث عن علاج ارتفاع ضغط الدم، وهو كالتالي

1_ الأدوية الدوائية

في حالة ارتفاع ضغط الدم، يصف الأطباء بعض أنواع الأدوية على النحو التالي

حاصرات قنوات الكالسيوم.

حاصرات بيتا.

حاصرات ألفا.

مثبطات الرينين.

أدوية موسعات الأوعية الدموية.

حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2.

مدرات البول الثيازيدية.

2_ العلاجات البديلة

هناك طرق علاج بديلة للأدوية التي يفضلها بعض الأطباء، مثل

زيت كبد سمك القد.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3.

حمض ألفا لينولينيك.

الثوم.

سيلليوم (سيلليوم أشقر).

كاكاو.

الكالسيوم إما عن طريق الأطعمة أو المكملات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب استشارة الطبيب أولاً قبل تناول أي أدوية طبية أو مكملات غذائية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

في سياق توضيح إجابة السؤال هل يتسبب الضغط المرتفع في تنميل الوجه، سنقدم بعض النصائح والطرق الوقائية لخفض ضغط الدم المرتفع والتي تتمثل في بعض النقاط كالآتي

تناول الأطعمة الصحية والمغذية التي تحتوي على المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد.

تأكد من ممارسة الرياضة بشكل يومي، مثل المشي أو ركوب الدراجات.

توقف أيضًا عن التدخين وتعاطي المخدرات أو الكحول.

مارس اليوجا للاسترخاء والتأمل.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول الضار.

بشكل عام أهم ما يمكن التأكيد عليه أن المعرفة المبكرة للأعراض وعلاقتها بالأمراض يعتبر أمرا مهما، لذا لابد من عمل اختبارات منتظمة، و مراقبة مستويات ضغط الدم بشكل دوري، فذلك قد يسهم على ملاحظة أي تغييرات تحدث أولا بأول، وتعطي فرصة أكبر للعلاج ، نسأل الله لكم العافية.