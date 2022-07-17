هل استحق الشناوي الطرد أمام بيراميدز خبير تحكيمي يجيب

تحدث خبير التحكيم سمير عثمان، عن القضايا المثيرة للجدل في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بيراميدز، أمس السبت، في اليوم الخامس والعشرين من مسابقة الدوري.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين ليجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثالث في التصنيف العام.

تعليق سمير عثمان على مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال عثمان، متحدثا عبر استوديو تحليل المباريات، إن هدف بيراميدز الأول كان صحيحًا، وكان الاحتكاك طبيعيًا ولم يكن هناك تسلل.

وتابع “محمد الشناوي لا يستحق الطرد، ولا تلمسه يده من خارج منطقة الجزاء”.

وأشار إلى أن قرار الحكم بمنح أحمد توفيق بطاقة صفراء في الدقيقة 45 كان قرارا صائبا، لكنه استحق في الشوط الثاني إنذارا ثانيا ثم طرده، بعد تدخله على حمدي فتحي.