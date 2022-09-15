هل اعتقلت سالي حافظ وهل هي مذنبة،في الساعات القليلة الماضية انتشر خبر اقتحام الناشطة الاجتماعية البارزة سالي حافظ للمصرف اللبناني عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وبالتالي بعد البحث والتحري فان السبب في اقتحام الناشطة سالي حافظ للمصرف هو عدم تسليم اموالها المحتجزة داخل البنك لانه لم تحصل على اموالها بالطرق القانونية ولهذه اللحظة لم يتم القبض عليها من قبل الجهات الامنية بالجمهورية اللبنانية.

من هي سالي حافظ ويكيبيديا

سالي حافظ هي واحدة من الفتيات اللبنانيات المهتمات بحقوق الإنسان والنشاط الإنساني. تخرجت في كلية الآداب من جامعة في لبنان، بحسب ما أوردته المواقع الإخبارية، وربما تكون في الثلاثينيات من عمرها. جدير بالذكر أن سالي تنتمي إلى إحدى العائلات اللبنانية الميسورة، إلا أن التضخم المتفشي الذي يمر به لبنان في الوقت الحاضر دفعه في صباح يوم الأربعاء 14 أيلول 2022 إلى اقتحام بنك لبنان والمهجر. فرع السوديكو باستخدام سلاح ناري.

هل تم القبض على سالي حافظ

وحتى الآن، لم يتم اعتقال الشابة اللبنانية سالي حافظ التي اقتحمت البنك صباح اليوم. الأخبار عن اعتقال الشرطة لها مجرد شائعات لا أساس لها. وأصدر الأمن العام اللبناني بيانًا رسميًا بخصوص تلك الواقعة

سالي حافظ مذنبة

تعتبر سالي حافظ مذنبة قانونًا لأنها كانت قادرة على الحصول على أموالها بشكل غير قانوني، لكن قانونيًا واجتماعيًا وعرفيًا لا تعتبر مذنبة، حيث اضطرت للقيام بذلك لإنقاذ حياة أختها المصابة بالسرطان، وهي فقط. أخذ جزءًا من أموالها، حيث دعم العديد من الشخصيات العامة، بما في ذلك بعض الفنانين، فعلت سالي. على سبيل المثال نشر راغب علامة

تفاصيل اقتحام سالي حافظ بنك لبنان

اتضح أن السبب وراء اقتحام سالي حافظ للبنك هو رفض البنك تسليمها أموالها التي كانت محتجزة عليها، كما هو الحال مع باقي اللبنانيين في الوقت الحاضر، والسبب وراء سالي. مطالبة البنك بالحصول على نقودها لأن شقيقتها تعاني من مرض السرطان، وحاجتها للسفر للخارج للعلاج بما لا يقل عن 50 ألف دولار، حيث صرحت سالي أنها ناشدت البنك ووزارة الصحة عشرات المرات للحصول على حقها في علاج أختها، إما باسترداد أموالها أو تلقي العلاج على نفقة الدولة، لكن كل محاولاتها رُفضت، مما دفعها لاقتحام البنك برفقة عدد من مساعديها

حساب سالي حافظ الفيسبوك

بعد اقتحام الشابة اللبنانية سالي حافظ مصرفًا في لبنان، يبحث العديد من الرواد عن حساباتها الرسمية على منصات التواصل للوصول إلى حقيقة الأمر.

سالي حافظ تعتبر من ابرز الشخصات اللامعة والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي انتشر اسمها بشكل كبير بالفترة الاخيرة حول اقتحامها للمصرف البنكي بالجمهورية اللبنانية لعدم حصولها على اموالها بشكل قانوني لعلاج شقيقتها نانسي من مرض السرطان والحاجة للعلاج بما لا يقل عن 50 الف دولا امريكي.