هل اقترب مورينو من تدريب منتخب مصر

كشف خايمي تورال المتحدث الصحفي باسم المدرب الإسباني روبرت مورينو، عن صحة الشائعات حول مقاربة الأخير كمدرب للمنتخب المصري، خلفًا لإيهاب جلال، الذي أقيل في الأيام الأخيرة بسبب النتائج السيئة.

وقال خايمي تورال في تصريحات متلفزة إنه لم يجر أي مفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن، مشيرا إلى أن الإسباني يدرس عروض أخرى من الأندية وسيعلن بعد ذلك عن وجهته المقبلة.

وأكد أن المنتخب المصري ليس الخيار الأول لروبرت مورينو في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن جميع التقارير التي تربطه بالمنتخب خاطئة.

واندلعت تقارير صحفية في مفاجأة كبيرة حول دخول الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في مفاوضات مكثفة مع الإيطالي دي فرانشيسكو، مدرب روما الإيطالي السابق، لتولي مهمة التدريب في البداية. المنتخب المصري.

وأكدت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي حدد راتبه السنوي 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة يحاولون تخفيض المبلغ إلى 1.8 مليون يورو، وجباليا ينتظر جواب المدرب.

وأشار لي إلى أن مدرب روما السابق اقتنع من قبل أعضاء المجلس، بسبب نتائجه الجيدة في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى عمره الذي يبلغ 52 عامًا.