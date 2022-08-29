هل الإجازة المرضية تخصم من الراتب يتعرض الكثير من الموظفين والمهتمين بالمجال العملي الى بعض الأعراض الصحية التي تطرأ على حياتهم بشكل مفاجئ ،مما يدفعهم الى عدم الحضور الى العمل وأخذ إجازة مرضية لأوقات محددة والتي يدفعهم الى التساؤل عن امكانية خصم في نسبة الراتب الطبيعي عند التعرض لهذه الحالات أم لا وذلك يرجع الى طبيعة العمل بين حكومي وخاص.

هل الإجازة المرضية تخصم من الراتب

بالنسبة للإجازة المرضية، يحق للموظف أخذ إجازة مرضية، بشرط إثبات حالته المرضية من جهة طبية معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك. وفي هذه الحالة يستحق راتبه كاملاً بدون خصم عن الأيام التي تغيب فيها عن العمل. بعض التعديلات التي اقترحتها الحكومة لتطوير قانون العمل لحماية حقوق العمال.

وقد تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل رئيس القوى العاملة، وأعدت اللجنة التابعة لسلطته تقريراً لعرضه على الجهات المختصة. ينص القانون الجديد على أن للعامل الحق في منحه إجازة مرضية مدفوعة الأجر كل 3 سنوات، على أن تحسب الأشهر الثلاثة الأولى من مرضه بأجر كامل.

إذا أمضى ستة أشهر أخرى يتقاضى 85٪ من الأجر، ثم يحسب 75٪ من قيمة الأجر إذا أمضى ثلاثة أشهر أخرى كإجازة مرضية، في حالة ثبوت استجابته للعلاج. وتحسنت حالته الصحية.

كما يحق له إضافة رصيد إجازاته المرضية بالإضافة إلى الإجازات السنوية إذا رغب في ذلك، وله أن يطلب تحويل إجازته المرضية كإجازة سنوية في حالة وجود رصيد من الإجازات. يسمح له بذلك.

ما يجب على صاحب العمل فعله قبل إنهاء عقد العمل

بعد تحديد الإجابة على ما إذا كانت الإجازة المرضية تخصم من الراتب، نذكرك أنه في حالة استنفاد العامل المريض إجازته المرضية والمجمد من الإجازات السنوية، يجب على صاحب العمل إخطاره قبل 15 يومًا من الموعد المحدد. انتهاء المدة المحددة لاستنفاد رصيد الإجازات عند رغبته في فصله من العمل، وإذا تحسنت الحالة الصحية للعامل، قبل انتهاء الإنذار، فلا يجوز لصاحب العمل فصله أو إنهاء عقده.

يجوز للطبيب المشرف على حالة عامل التأمين الصحي أو أي جهة طبية أخرى منع الموظف من العمل في حالة إصابته بأحد الأمراض المعدية والتي يخشى من تعرض عمال آخرين للإصابة بها، وهذه الفترة ليست كذلك. تحتسب من راتبه، ويلتزم صاحب العمل بدفع راتبه في هذه الحالة ما دامت قوة العمل.

عدد أيام الإجازة السنوية حسب مدة العمل

وفقًا لقانون العمل، يحق للموظف أو العامل أخذ إجازة سنوية دون إجازات رسمية، بشرط أن يأخذ راتبه كاملاً دون خصم، وذلك على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى من العمل.

21 يوم في السنة الثانية من العمل.

30 يومًا إذا مرت 10 سنوات على العمل.

45 يومًا لمن بلغ الخمسين من العمر وينضمون إلى القوى العاملة، وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة.

في حال كانت مدة العمل أقل من عام، يتم احتساب نسبة الإجازة بالرجوع إلى مدة العمل، ويشترط في هذه الحالة 6 أشهر على الأقل.

الحق في الإجازة للحج

يحق للعامل الذي قضى 5 سنوات أو أكثر في القوى العاملة إجازة لمدة 30 يومًا لأداء فريضة الحج بشرط أن تمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط خلال فترة استمرار خدمته لدى صاحب العمل أو المنشأة التي يعمل بها

الحق في إجازة الأمومة

يحق للموظفة أخذ إجازة ولادة لمدة 4 أشهر، بما في ذلك الأيام التي تسبق الولادة، بشرط تقديم ما يثبت تاريخ الولادة بشهادة موقعة من الطبيب المختص، أو موعد الولادة المتوقع، ويتم احتساب هذه الإجازة على أساس أجر أي لا تخصم من الراتب بشرط أن لا تحتاج الموظفة أو الموظف لهذه الإجازة أكثر من مرتين خلال فترة استمرارها في خدمة العمل.

الإجازة المرضية وفق القانون المصري

وفقًا لقانون العمل المعمول به في مصر، يحق لجميع العمال الحصول على إجازة مرضية في حالة حدوث مشكلة صحية، وهذا للعمال المنتسبين إلى القوى العاملة وليس العمال الذين يخضعون للتدريب أو الذين يمارسون أعمالًا تجريبية، ويحصلون على مرضى. تبدأ الإجازة بعد قضاء ثلاثة أشهر في العمل، وتطبيق جميع لوائح الإجازة على مختلف المنشآت الخاضعة للمادة 1.8 من قانون العمل لعام 1958.

الحالات التي لا تخضع للإجازة المرضية في قانون العمل

كما توجد بعض الحالات التي لا تسري عليها الأحكام المتعلقة بالإجازة المرضية في قانون العمل وهي كالآتي:

في حال حصول العامل على تدريب وليس في القوى العاملة بشكل دائم، ولم يكن قد وقع عقداً رسمياً ينص على عمله في المؤسسة أو صاحب العمل.

إذا تسبب العامل في إيذاء نفسه من أجل الحصول على الإجازة المرضية، أو تناول المواد المخدرة والمشروبات الكحولية.

إذا كان الغرض من الإجازة المرضية هو إتاحة الفرصة للعامل للبحث عن عمل في جهة أخرى أو العمل فعليًا في هذه الجهة، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل إلغاء إجازته وفقًا لقانون العمل.

هل الإجازة المرضية تخصم من الراتب كذلك يستطيع الموظفة في فترات الحمل أخذ وقت أربعة أشهر تحت مسمى إجازة الحمل والتي تكون مدفوعة الاجر ولا تخصم من الراتب الطبيعي لها وذلك بشرط حضور ما يثبت ذلك من موعد الولادة.