هل الإحساس بالعطش الدائم، يشير لمشكلة صحية ما

هل الشعور بالعطش المستمر يدل على مشكلة صحية الشعور بالعطش هو التحذير الذي يوجهه الدماغ للتعبير عن حاجة الجسم للماء، وهو أمر طبيعي، ولكن عندما يكون العطش دائمًا بغض النظر عن مقدار ما يشربه الشخص، فهو مؤشر على وجود مشكلة. حالة تتعلق بتغيير في طبيعة الجسم.

فيما يلي أهم المشاكل والتغييرات المرتبطة بالعطش المستمر

يشرح العديد من الأطباء أن مرضى السكر يعانون باستمرار من العطش بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم.

ضعف الغدة الدرقية

خلل في الغدة الدرقية المسؤولة عن عمل أجهزة الجسم وتنظيم التمثيل الغذائي من خلال إفراز هرمونات معينة، مثل نشاط الأخيرة أو خمولها، يسبب الشعور بالعطش

اضطراب الحالة العقلية

تؤثر الحالة النفسية، مثل التوتر والقلق، أيضًا على الشعور بالعطش، لأن الشخص يعاني من نهم في الأكل والجوع الشديد عند التوتر والقلق، وهناك أيضًا أشخاص يعانون من الإفراط في استهلاك الماء بسبب اضطراب الهرمونات التي يفرزها الدماغ و مسؤول عن اضطرابات الحالة العقلية.

يتسبب الحيض في حدوث اضطراب هرموني في الجسم، مما يؤثر على مستوى الماء في الجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالعطش، بالإضافة إلى فقدان الدم في الجسم خلال هذه الفترة، مما يؤدي إلى احتياج الجسم للمزيد من الماء. تعويض الدم المفقود.

مشاكل الغدد اللعابية

وقد أكدت العديد من الدراسات الطبية التي أجريت في هذا الصدد أن جفاف الفم الذي يحدث كأعراض جانبية أو فقر دم أو جلطات أو أسباب وراثية أو عيوب خلقية تسبب ضعف الغدد اللعابية أو مشاكل في الأعصاب التي تتصل بالغدد اللعابية، وهي من بين الأسباب الرئيسية للشعور بالعطش المستمر

هل الشعور بالعطش المستمر يدل على مشكلة صحية