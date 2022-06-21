هل الاقتصاد والإحصاء مادة واحدة وكيف تحسب درجة النجاح؟

وقد تم طرح السؤال: هل الاقتصاد والإحصاء مادة واحدة وكيفية حساب درجة النجاح لدى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ، في محاولة لمعرفة كيفية تقدير نتيجة الطالب في هذا الموضوع ، خاصة مع تقدم الطلاب لامتحاناتهم. بشكل منفصل.

يخضع طلاب المرحلة الثانوية لامتحان الاقتصاد والإحصاء على حدة لكل جزء ، على الرغم من دراسة الموضوع في نفس الكتاب ، لكن بعضهم يعتقد أن الاقتصاد والإحصاء ليسا مادة واحدة.

هل الاقتصاد والإحصاء موضوع واحد؟

يتطلب كل جزء من الطالب أن يتذكر الموضوع جيدًا ، حتى لو كان أحد الموضوعات غير المضافة إلى المجموع. هل الاقتصاد والإحصاء موضوع واحد؟

عند دراسة الاقتصاد والإحصاء ، يسعى الطالب إلى الحصول على درجة النجاح فقط ، وذلك بسبب التركيز على جميع المواد الأساسية طوال العام الدراسي ، حيث أن امتحان المادة المقسم إلى امتحاني دفع الطلاب إلى التساؤل عن كيفية احتساب درجة النجاح إذا كانت هو موضوع واحد.

الاقتصاد والإحصاء هو مادة واحدة لها فرعين ، تظهر نتيجة ذلك في شكل درجة واحدة لكل جزء من أقسام الاقتصاد والإحصاء الذي يأخذه الطالب في شكل امتحانين.

كيف تحسب درجة النجاح في الاقتصاد والإحصاء؟

يحاول الطلاب الوصول إلى إجابة سؤال كيفية حساب درجة النجاح في موضوع الاقتصاد والإحصاء إذا كان موضوعًا واحدًا ولكن الامتحان مقسم حتى تطمئن قلوبهم.

عند تقدير درجات المادة ، لن يتم فصل علم الاقتصاد عن الإحصاء ، حيث لا يتم احتساب درجة كل فرع على حدة ، ولكن الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل من الفرعين يتم جمعها وحسابها معًا. يمكنك الحصول على درجة النجاح.