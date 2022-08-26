هل الامتناع عن سداد الفواتير يجيز فسخ عقد الإيجار

كشف برنامج الإيجار عن ضوابط الإنهاء من جانب واحد لعقد الإيجار، وكذلك الإجراءات التي يجب على المالك تنفيذها إذا تخلف المستأجر عن سداد الفواتير.

رفض دفع الفواتير

وردا على سؤال حول الإجراءات التي يجب على المالك القيام بها في حالة رفض المستأجر دفع الفواتير، قال البرنامج العقد ملزم لكلا الطرفين، ما لم يتم إلغاء العقد بالاتفاق بين الطرفين.

إنهاء عقد الإيجار

وفيما يتعلق بحق المالك في إنهاء المستأجر في حالة التأخر في دفع الإيجار، قال البرنامج يجب التوصل إلى اتفاق الطرفين لإنهاء العقد، ولا يمكن إنهاء العقد من جانب واحد إلا في حالة وجود دعوى قضائية. أمر صادر عن المحكمة.

انخفض مؤشر الإيجار

يشار إلى أن مؤشر الإيجارات على منصة سكني سجل انخفاضًا في متوسط ​​القيم الإيجارية للشقق السكنية تراوحت بين 1٪ و 52٪ في 32 حيًا في مدينة الرياض من أصل 43 حيًا سجلت 200 عرض إيجاري. سكنية أو أكثر، والتي تضمنت أكثر من 18000 عملية إيجار شقة في يوليو مقارنة بشهر يونيو.