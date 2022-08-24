هل التأمين الصحي شغال يوم السبت، قانون التأمين الصحي يوفر تغطية كاملة وموسعة من الخدمات الطبية للعائلة المشتركة بأكملها وكذلك للأشخاص، وتُسعرها بصورة متعادلة وحكيمة، إلى جانب أنها توفر مجموعة كبيرة من الخصائص و الخدمات الصحية لا حصر لها لكن كأي منظومة حكومية .

هل التأمين الصحي يعمل يوم السبت

يعمل نظام التأمين الصحي على تغطية الخدمات الطبية بشكل كامل لكل أسرة وفرد داخل المجتمع بحيث تكون أسعاره عادلة ومتاحة لجميع الفئات، كما يعمل على تقديم العديد من المزايا والخدمات العلاجية.

نظام التأمين الصحي هو أيضًا نظام حكومي يمكنه إيقاف العمل وإغلاق العيادات في أيام العطل الرسمية يومي الجمعة والسبت.

ومن المعروف أيضًا أن يوم الجمعة هو يوم العطلة الرسمية لجميع المؤسسات الحكومية، وقد يعمل البعض منهم أيام السبت، لكن هل يعمل التأمين الصحي أيام السبت

أصدرت المبادرة الرئاسية لمرض ضمور العضلات أنها ستكون ضمن عيادات التأمين التي تتعامل مع الأمراض المزمنة والأورام للعمل يوم السبت.

أتاح تشغيل بعض العيادات أيام السبت حتى يتمكن المرضى من صرف الأدوية التي يحتاجونها دون تأخير، وليتمكنوا من متابعة الأطباء واستشارتهم بشأن المرض.

الأهداف العامة للتأمين الصحي

بعد معرفة جواب السؤال هل يعمل التأمين الصحي يوم السبت يجب تقديم أهداف التأمين الصحي وهي كالتالي

يعمل التأمين الصحي على توفير كافة وسائل الرعاية الصحية للأسرة وكذلك للأفراد.

كما تعمل على توفير تكاليف الرعاية الصحية وتوزيعها بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع.

أيضًا، قد تدفع مجموعة من الأشخاص الذين لا يعانون من المرض مجموعات متساوية من التكاليف، حتى يتمكنوا من تغطية أي تكاليف متعلقة بالتأمين الصحي.

يعمل التأمين الصحي على المساهمة في تقديم الرعاية الصحية، خاصة للأفراد الذين لا يملكون المال اللازم للعلاج، أو لدفع تكاليف العلاج بالكامل.

كما يعمل التأمين الصحي على تطوير مستوى الخدمة الطبية من خلال توفير العديد من المصادر الثابتة لتزويدها بالمال، وسيستمر في تقديم الخدمات الطبية في المستقبل.

كما يعمل التأمين الصحي على تقديم الفرق في تقديم الخدمات الصحية بأفضل جودة.

مكونات نظام التأمين الصحي

يتكون التأمين الصحي، مثل أي نظام، من مجموعة من العناصر. يجب أن يكون كل فرد يستفيد من التأمين الصحي على دراية بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا النظام. سنشرح جميع العناصر على النحو التالي

الطرف الأول في التأمين الصحي هو المؤسسة

مؤسسة التأمين الصحي ليست كيانًا واحدًا، لكنها قد تكون حكومية، أي أن وزارة الصحة مؤتمنة عليها، أو قد تخضع لشركات تأمين خاصة، مثل شركة دولية مثل الأونروا.

الطرف الثاني في التأمين الصحي هو المستفيد

المستفيد هو الشخص الذي يشترك في التأمين الصحي سواء كان وحدة أو عائلته بأكملها، ويكون التأمين خاضعًا لشركة أو مؤسسة من خلال تأمينات لموظفي الشركة.

في هذه الحالة، يكون التأمين خاضعًا لمؤسسة معينة، سواء كانت خاضعة لوزارة الصحة أو مؤسسة خاصة.

الطرف الثالث هو العقد

هو الذي يوضح أساس الخصم المالي للتأمين الصحي. قد يتم إصلاحها كل شهر أو قد تكون نسبة معينة من تكاليف التأمين الصحي يجب دفعها، وقد تكون هذه النسبة 5٪ أو قد تصل إلى 10٪.

الطرف الرابع هو تغطية التأمين الصحي

هذا الحزب مهم لتشكيل نظام التأمين الصحي، ولكن ليس من الضروري أن تغطي جميع المؤسسات جميع الخدمات الجيدة، فهناك بعض المؤسسات التي لا تقبل عمليات مثل تصحيح النظر أو تقويم الأسنان.

الطرف الخامس هو مقدم الرعاية الصحية

ويتكون هذا الحزب من بعض المؤسسات الحكومية كالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، أو قد يتكون من بعض المؤسسات الخاصة المتمثلة في المستشفيات الخاصة.

سيكون هناك نص يتم كتابته بين المشتركين في التأمين وسيكون ذلك وفق بعض القيود وهي أن المستفيد من التأمين الصحي يعامل داخل المؤسسات الحكومية فقط.

عناصر تمويل التأمين الصحي

بعد معرفة جواب السؤال هل يعمل التأمين الصحي يوم السبت كما يلزم معرفة العناصر التي تمول التأمين الصحي وهي كالتالي

العنصر الأول هو الفرد المؤمن

تكون مشاركة المؤمن عليه في هذا التمويل من خلال الجزء الذي يتم خصمه من الراتب الشهري، أو من خلال الخصم الذي يتم على تكلفة الفحص والعلاج.

العنصر الثاني هو الحكومة

وتشارك الحكومة في هذا التمويل من خلال توفير التمويل اللازم لمشاريع التأمين، ودفع جميع التكاليف، وقد تُدفع هذه التكاليف في أغلب الأحوال من أموال الضرائب.

كما تعمل الحكومة على تغطية جميع النفقات اللازمة لكل فرد غير قادر على دفع مصاريف التأمين الخاصة به.

العنصر الثالث هو المؤسسات الخاصة

تدفع المؤسسات الخاصة جزءًا من مصاريف التأمين الصحي لموظفيها، ويتكفل الموظف بباقي المصاريف.

العنصر الرابع هو المنظمات الدولية

وتعمل المنظمات الدولية على تغطية النفقات المتعلقة بمعاملة بعض اللاجئين، كما أن الأمم المتحدة مسؤولة أيضًا عن الحصول على التكاليف المتعلقة بتمويل الدول الفقيرة بالتأمين الصحي من المؤسسات والدول الغنية.

العنصر الخامس هو الهبات والمنح التي قد تكون من الأفراد أو المؤسسات

قد تقدم بعض المؤسسات منحًا للتأمين الصحي، وتكون هذه المنح في شكل أموال أو منح عينة مثل الإمدادات الطبية أو رعاية تشييد المباني الطبية.

مشاكل التأمين الصحي

قد يواجه نظام التأمين الصحي بعض المشاكل، كما هو موضح أدناه

ومع ارتفاع الأسعار وتكاليف العلاج، بالإضافة إلى عدم توفير جميع مبالغ التمويل الكافية، فإن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على صندوق التأمين الصحي.

تراجع وتراجع تقدم مستويات التأمين الصحي مع مرور الوقت.

قد يتخلى البعض عن التأمين الصحي بسبب زيادة الاستقطاعات المادية من رواتبهم مما يضع ضغوطا كبيرة عليهم.

قد لا يتمكن التأمين الصحي من تغطية جميع شرائح المجتمع، مما قد يتسبب في حرمانهم من بعض خدمات التأمين الصحي، ويعرض حياتهم وأمراضهم للخطر لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج، مما يعرضهم للوفاة.

قد تزداد تكاليف التأمين الصحي وتشكل ضغطا كبيرا عليهم ؛ نتيجة ارتفاع معدل الشيخوخة وانتشار الأمراض المزمنة

قد لا يكون هناك رقابة في بعض أنظمة التأمين الصحي على كيفية إدارة موارد العلاج، مما يتسبب في سوء توزيع هذه الموارد، مما يؤدي أيضًا إلى سوء إدارة التأمين الصحي.

قد يتلاعب بعض الأشخاص في التأمين الصحي بأصل الفاتورة الطبية أو يستخدمون بطاقة شخص التأمين الصحي من قبل شخص غير مؤمن عليه، مما يتسبب في زيادة عبء التكلفة.

قد يستخدم بعض الأفراد بطاقات تأمين مزورة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، وهذا يعتبر عبئًا زائدًا على صندوق التأمين الصحي.

قد تتسبب المجاعة أو الحرب أو الكوارث الطبيعية في قدوم اللاجئين من هذه المناطق إلى مناطق بها خدمات التأمين الصحي.

من امهم أن يكون الانسان على علم بالرعاية الصحية، حيث إنه إذا كانت الشركات الحكومية كالمراكز والمستشفيات التي تتبع لوزارة الصحة، فمن الاحتمال أن يكون العقد الموقع بين خمين التأمين الصحي له مجموعة من القيود، فمثلا قد يشترط على المؤمن أن يكون جميع الخدمات الت سوف تقدم اليه بداخل المستشفيات الحكومية فقط.