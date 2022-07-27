هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ممكن بعد رفض الأهلية ، دائماً ما يثير تسائل الأفراد الذين يستفيدون من مشروع الضمان الإجتماعي حول كيفية تسجيل الضمان المطور عند رفض الأهلية و التحقق من الاهلية الخاص بالضمان المطور هو نظام لدعم الذين يسكنون من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديد فئة التي سوف تستفيد من برنامج الضمان المطور من خلال العلم على تحديد الأهلية التي يستدل بها على الشخص الذي يستحق الدعم أم لا، تابعوا معنا .

مطور الضمان الاجتماعي

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد برامج الحكومة السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم تقديم الدعم المالي للمواطنين من خلال دراسة أحقية الحصول عليه، والجدير بالذكر أنه يتم اختيار الأكثر تأهيلاً. وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

هل يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الأهلية

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار مواطن عبر منصة تويتر حول إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي بعد رفض الأهلية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي بعد رفض الأهلية

يتم تسجيل المواطن في الضمان الاجتماعي بعد رفض الاستحقاق من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي الرسمي الذي تم تطويره مباشرةً “”.

انقر فوق خيار تسجيل حساب جديد.

اكتب رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وتاريخ ميلادك في المكان المخصص لذلك.

ثم أدخل كلمة المرور، وأكدها مرة أخرى.

املأ رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدراج كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع (الاسم الأول، واسم الجد، واسم العائلة، وعمر الشخص، والجنسية، والحالة المعيشية).

أدخل رقم الحساب المصرفي وانقر على زر حفظ.

اكتب جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسكن الشخصي والدخل الشهري بشكل صحيح.

نقل على زر الإرسال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي، يجب استيفاء الشروط التالية

يشترط على المتقدم الحصول على الجنسية السعودية. تستثنى بعض الحالات من شرط الجنسية وهي كالآتي تستثنى زوجة المواطن السعودي بشرط أن يكون له إقامة دائمة. المطلقة من سعودي، أو أرملته، مع الأولاد، وإقامة المشتري. الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل بشرط أن يكون لديهم بطاقة مواصلات سارية. أبناء أرملة أو مطلقة سعودية متزوجة من أجنبي.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدخل الخاص لمقدم الطلب، سواء أكان عائليًا أم مستقلًا، يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

معايير امتلاك واستخدام الثروة مطلوبة.

إرفاق الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

توضيح الحالة التعليمية لمقدم الطلب.

بيان بالحالة الصحية للمستفيد.

تطوير رابط الضمان الاجتماعي

يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق الدخول على رابط الضمان مباشرة “” حيث تتم ة شروط وأحكام الضمان واتباع خطوات وتعليمات التسجيل للحصول على الدعم المالي المطلوب .

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ممكن بعد رفض الأهلية ، و كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي بعد رفض الأهلية ، و شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور .