تعد التهابات الجيوب الأنفِيْة بلا شك واحدة من أكثر المشاكل المزعجة، بغض النظر عَنّْ عمرك أو حالتك الصحية أو كَيْفَِيْة إصابتك بها. هذه المشكلة ناتجة عَنّْ التهاب الجيوب الأنفِيْة الموجودة فِيْ جميع أنحاء الرأس، ولكن من ناحية أخرى، قد تثار عدة أسئلة مهمة بالنسبة للبعض مثل ما هُو أصل هذه الالتهابات هل هذه المشكلة معدية، أي هل يمكن أن تنتقل من شخص إلَّى آخر

ما هِيْ الجيوب الأنفِيْة

الجيوب الأنفِيْة عبارة عَنّْ تجاويف ذات ممرات متصلة مملوءة بالهُواء، وعادة ما يمر المخاط عبر هذه التجاويف للمساعدة فِيْ إبقائها رطبة ونظيفة وغير مسدودة.

عَنّْدما تصبح بطانة الجيوب الأنفِيْة ملتهبة أو مسدودة، يمكن أن تمتلئ الجيوب بالسوائل، مما قد يتسبب فِيْ نمو البكتيريا ويؤدي إلَّى الإصابة بالعدوى. ومن أعراض الانسداد سيلان الأنف أو احتقان الأنف وضغط الوجه والسعال والحمى والإرهاق وكذلك فقدان حاسة الشم، وهِيْ أعراض يمكنك ملاحظتها ومعرفتها بسهُولة بالغة.

فِيْ حين أن هذه الأعراض يمكن أن تساعد فِيْ نشر نزلات البرد من خلال السعال والعطس، يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا التهابات الأنف والجيوب الأنفِيْة بسبب تفاعلها مع حبوب اللقاح أو الغبار أو المهِيْجات الأخرى. تشمل أعراض الحساسية سيلان الأنف والاحتقان والعطس وسيلان الحلق وحكة العين. فِيْ الواقع، تختلف الحساسية عَنّْ نزلات البرد من حيث أنها ليست معدية فِيْ الواقع.

هل التهابات الجيوب الأنفِيْة معدية

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب الجيوب الأنفِيْة، لأن كل ما يتطلبه الأمر هُو انسداد أو عدوى، ثم تظهر أعراض مختلفة قد تسبب أو لا تسبب انتشار العدوى.

ولعل هذا الغموض هُو ما يعقد الإجابة على سؤال ما إذا كانت الجيوب الأنفِيْة معدية أم لا، لأن سبب الإصابة هُو ما يحدد ما إذا كانت عدوى الجيوب الأنفِيْة معدية أم لا. الحَقيْقَة التي تحتاج إلَّى معرفتها هِيْ أنه إذا كانت العدوى ناجمة عَنّْ فِيْروس مثل الزكام، فمن الممكن أن تكون العدوى معدية، حيث يمكن أن تنتشر قطرات الفِيْروس عَنّْ طريق الفم أو الأنف وتنتقل إلَّى الآخرين ثم تصيبهم. فِيْ النهاية، والنقطة المهمة هنا هِيْ أن الفِيْروس على وجه التحديد هُو العامل المعدي، لأنه عَنّْدما ينتشر، يمكن أن يسبب نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفِيْة، أو كليهما.

إذا كانت العدوى ناتجة عَنّْ انسداد أو تراكَمْ للبكتيريا، فلن تصاب بالعدوى. وبالمثل، فإن التهابات الجيوب الأنفِيْة لن تكون معدية إذا كانت ناتجة عَنّْ انسداد من الحساسية أو الأورام الحميدة. المشكلة هِيْ أنه، للأسف، ليس من السهل دائمًا على الكثيرين تحديد سبب مشكلة الجيوب الأنفِيْة.

كَيْفَ يتم منع انتشار الفِيْروس

ابتعد عَنّْ الآخرين إذا ظهرت الأعراض.

– تنظيف يدوي.

قم بتغطية أنفك وفمك عَنّْد العطس أو السعال.

تجنب ملامسة المرضى.

تجنب لمس فمك وأنفك وعينيك خاصة فِيْ الأماكن العامة.