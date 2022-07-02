هل التيك توك راح يتقفل

Tik Tok Will Shutdown يعتبر تطبيق Tik Tok أحد التطبيقات الحديثة التي يستخدمها الأفراد من خلال الهُواتف الذكية حيث أنه يعد حاليًا أحد أكثر التطبيقات شعبية حول العالم وفِيْ الساعات القليلة الماضية، تم إلغاء التطبيق Tik Tok News تمامًا خارج نطاق الاستخدام هناك أنباء عن إغلاقها فِيْ بعض دول الغربية ومن خلالها سنتحدث عن حَقيْقَة أن تطبيق تيك توك قد تم إغلاقه وحذفه وتوقف عن العمل.

تطبيق تيك توك

تطبيق Tik Tok هُو التطبيق الأكثر شعبية الآن فِيْ العالم. إنه تطبيق اجتماعي يشارك مقاطع فِيْديو قصيرة لا تزيد عن 3 دقائق. هل تطبيق Tik Tok تحت وصاية شركة ByteDance الصينية التي تأسست بالفعل فِيْ عام 2016 منذ ذلك الحين، تمكن من اكتساب الكثير من الشهرة وحظي بشعبية كبيرة وشعبية كبيرة بين مستخدمي الإنترنت.

هل سيتم إغلاق Tik Tok

لم تؤكد المصادر الرسمية الإغلاق النهائي لتطبيق Tik Tok، حيث انتشرت شائعات بين مستخدمي التطبيق بأنه سيتم إغلاقه فِيْ العديد من البلدان، وذلك لأن الحكومة الأمريكية أعطت مَوعِدًا نهائيًا لمسؤولي تطبيق Tik. يقوم تطبيق توك بحذف التطبيق من متاجره، ويأتي هذا القرار نتيجة انتهاك الشركة المسؤولة لخصوصية المستخدم.

حَقيْقَة حذف تطبيق Tik Tok

فِيْ الآونة الأخيرة، كانت هناك آراء كثيرة حول حذف تطبيق Tik Tok، واختلفت الآراء بين المؤيدين والمعارضين، ولعل السبب الرئيسي لانتشار الشائعات حول حذف برنامج Tik Tok هُو الخلاف بين الولايات المتحدة. أمريكا والصين. وهِيْ الدولة المؤسسة لتطبيق Tik Tok، حيث أكدت حكومة الولايات المتحدة أن التطبيق يحذف بيانات المستخدمين من المواطنين الأمريكيين وينتهك خصوصيتهم، لكنها تظل مجرد شائعات غير صحيحة.

قم بتنزيل تطبيق Tik Tok

يتم تنزيل تطبيق Tik Tok Glance على أنظمة الهاتف المختلفة من خلال الروابط التالية

هُواتف Android قم بتنزيل التطبيق من متجر Google Play.

أجهزة iPhone اكتب “” مباشرة لتنزيل التطبيق.

فِيْ نهاية المقال، تحدثنا عن ما إذا كان سيتم إغلاق Tik Tok، وما هُو تطبيق Tik Tok وحَقيْقَة أنه تم تعليقه وحذفه فِيْ بعض البلدان، ثم قمنا بإرفاق روابط لتنزيل التطبيق على Android و ايفون.