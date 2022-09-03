هل الجوازات السعودية تعمل يوم السبت ، تعتبر الادارة الخاص بالجوازات داخل المملكة العربية السعودية من اهم المؤسسات القائمة داخل المملكة العربية السعودية ، وهي من الهيئات والإدارات التي تقدم للمواطنين العديد من الخدمات المختلفة في أوقات العمل الرسمية ، وهي تتعلق بالامور الخاصة بالجنسيات والجوازات ، كما تصدر الضوابط والشروط الخاصة بالاقامة ، تابعوا معنا .

المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية

تعتبر الإدارة العامة للجوازات من أهم الإدارات التي تم إنشاؤها في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. تختص الإدارة العامة للجوازات بإصدار الجنسيات والجوازات وتعنى بشؤون الإقامة للمقيمين وتشرف على مدى إلمامهم بشروط وضوابط السفر من وإلى المملكة العربية السعودية ومنها. هناك تقدم المديرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

هل تعمل جوازات السفر السعودية أيام السبت

الجوازات السعودية لا تعمل أيام السبت، حيث تعتبر يومي الجمعة والسبت عطلتين رسميتين للإدارة العامة للجوازات، وشددت على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية للموظفين، والتي تكون من بداية الأحد إلى الخميس الساعة 7. 30 صباحا حتى 230 بعد الظهر.

ساعات عمل جواز السفر في المملكة العربية السعودية

أكدت الإدارة العامة للجوازات أوقات العمل في المملكة العربية السعودية كل يوم من أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 730 صباحًا حتى 230 ظهرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، وهما عطلة رسمية في جميع فروع المديرية العامة للجوازات.

حجز موعد في الجوازات السعودية 1444

يمكن حجز موعد إلكتروني في إدارة الجوازات من خلال الخطوات التالية

الدخول من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

اختر علامة تبويب الأشخاص.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إضافة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

انتقل إلى خيار المواعيد، ثم اختر خدمة الجوازات.

املأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة على النحو التالي رقم الهوية أو رقم الإقامة. تحديد تاريخ الميلاد. التقويم الهجري أو الغريغوري. الكود المرئي.

انقر فوق أيقونة التحقق من بياناتي.

اختر رمز موعد جديد واختر الخدمة المطلوبة.

توضيح المنطقة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

انقر فوق كلمة التالي.

حدد الفرع الذي تريد زيارته من القائمة.

الاتصال بالإدارة العامة للجوازات السعودية

يمكنك التواصل مع المديرية العامة للجوازات لتقديم الاستفسارات والشكاوى بإحدى الطرق التالية

الخط الساخن (992).

رقم الهاتف اتصال (+966114771100 0114057000).

رقم الفاكس الاتصال على الرقم (+966114778835).

البريد الإلكتروني .

الموقع الإلكتروني ادخل من خلال الموقع الرسمي ““.

خرائط جوجل للتعرف على فروع الجوازات السعودية “”.

حساب Twitter تابع الحساب “.

حساب Facebook تسجيل الدخول مباشرة.

حساب Instagram سجل الدخول عبر الرابط ““.

تطبيق جواز سفر Android عبر الرابط ““.

تطبيق جوازات السفر عبر متجر آبل بالضغط مباشرة على “”.

هل الجوازات السعودية تعمل يوم السبت ، يعد جواز المملكة العربية السعودية من الجوازات القوية حول العالم وتيتح لحامله دخول العديد من الدول دون الحصول على تأشيرة خاصة بتلك الدول ، كما اوضحنا ساعات عمل جواز السفر في المملكة العربية السعودية .