هل الحزق يسبب دوالي، أن دوالي الخصيتين لها شبه كبير جدا مع ما يسمى دوالي الخصية الوريدية التي تخرج في الساقين بالإضافة إلى أن الدوالي من أكثر الأسباب التي تسبب مواجهة الانسان معضلات لها اختصاص بنقص الحيوانات المنوية وقلة نفعها وهذه المشكلة تسبب التأخر في وقوع الحمل .

هل الإجهاد يسبب الدوالي

من الممكن أن نقول عن دوالي الخصية هو هذا التضخم الوريدي الموجود في الخصيتين، والجدير بالذكر أن السلالة ليست من بين أسباب ظهور الدوالي.

لكن هناك بعض الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى ظهور الدوالي عند الرجل في الخصية، فالجواب على سؤال هل الخنق يسبب توسع الأوردة لم تفعل.

أعراض دوالي الخصية

انطلاقا من إجابة السؤال هل الفواق يسبب توسع الأوردة تجدر الإشارة إلى أن دوالي الخصية في معظم الأحيان لا تكون مصحوبة بظهور الأعراض.

لكن هناك بعض التي تظهر مع ظهور الدوالي في الخصية عند الرجل في حالة الألم، وتتمثل هذه الأعراض في الآتي

يصاحب دوالي الخصية شعور بالألم لا يمكن التعبير عنه أو وصفه بدقة.

كما يحدث في اضطراب الخصوبة عند الرجل، لأن الخصية غير قادرة على أداء وظيفتها في إنتاج الحيوانات المنوية.

يزداد الألم عندما يجلس الرجل أو يقف، أو عندما يبذل أي جهد.

يزداد الألم أيضًا على مدار اليوم، خاصة قبل النوم.

قد يخف الألم إذا استلقيت على ظهرك.

قد يزداد حجم الدوالي أيضًا بمرور الوقت.

الأسباب وعوامل الخطر

بعد أن أجبنا على السؤال هل الفواق يسبب دوالي الأوردة والجدير بالذكر أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الدوالي في الخصية، وهذه الأسباب هي كما يلي

1- ارتفاع في درجة الحرارة

من الممكن أن تكون درجة الحرارة المرتفعة في المنطقة المحيطة بالخصيتين سببًا لحدوث الدوالي، حيث أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة يعمل على تراكم الدم في الأوردة بالخصية.

2- تلف الصمامات

في حالة تلف صمامات الأوردة في الخصية، يحدث احتقان في الأوردة، مما يؤدي إلى تمدد الأوردة بشكل كبير وتضخمها وتشكلها على شكل دوالي.

3- زيادة في الحياة

وفي سياق الإجابة على سؤال هل الإجهاد يسبب توسع الأوردة وتجدر الإشارة إلى أن دوالي الخصية تصيب الشباب في سن المراهقة، بين 15 و 20 سنة، أكثر من كبار السن.

تجدر الإشارة إلى أن دوالي الخصية غالبًا ما تحدث في الخصية اليمنى، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الوريد في تلك الخصية في وضع عمودي، على عكس الخصية اليمنى، فإن الوريد مائل قليلاً.

يساعد إمالة الوريد في الخصية اليمنى على تدفق الدم بشكل صحيح، ويحدث تلف في الخصية اليمنى، مما يجعلها غير قادرة على إنتاج الحيوانات المنوية.

مضاعفات دوالي الخصية

بعد أن عرفنا إجابة السؤال هل الفواق يسبب توسع الأوردة والجدير بالذكر أن هناك بعض المضاعفات التي تنتج عن دوالي الخصية، وتتمثل هذه المضاعفات في الفقرات التالية

1- تراجع الخصية

في حالة دوالي الخصية، يحدث تلف للأنابيب التي تنتج الحيوانات المنوية مما يؤدي إلى تقلص الخصية، ويرجع ذلك إلى تراكم الدم في الخصية مما قد يؤدي إلى تلف الخلايا وموتها.

2- ضعف الخصوبة

يمكن القول أن الدوالي تسبب انخفاض في خصوبة الذكور، حيث أن درجة الحرارة المناسبة لإنتاج الحيوانات المنوية هي 35 درجة مئوية.

تعمل شبكة الأوردة في الخصيتين على تبريد الخصية، وعدم التعرض للحرارة المرتفعة، ولهذا السبب في حالة عدم قدرة الدم على الوصول إلى الخصية ترتفع درجة الحرارة.

مما يؤدي إلى عدم قدرة الخصية على القيام بوظائفها، وبالتالي قلة إنتاج الحيوانات المنوية مما يسبب العقم.

كيف يتم تشخيص دوالي الخصية

بالإضافة إلى الإجابة على السؤال، هل الفواق يسبب توسع الأوردة وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الإجراءات التي يقوم بها الطبيب المختص لاكتشاف دوالي الخصية، وذلك في حال شعر المريض ببثق الخصية، أو إذا تغير شكلها، وهذه الإجراءات هي كالتالي

1- الفحص البدني

أول إجراء للطبيب هو أن يسأل المريض عن خصوبته، ثم يبدأ في فحص الخصية يدويًا للكشف عن وجود ورم غير مؤلم.

في حالة عدم قدرة الطبيب على تحسس الخصية يطلب من المريض شقها حتى تنمو الخصية في الحجم ويمكن للطبيب اكتشافها.

2- الفحص بالأشعة

يمكن للطبيب أن يطلب من المريض إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، والذي يعمل على تصوير الخصية بشكل كامل، وهذا يسهل على الطبيب الكشف عن وجود الدوالي، مع قدرته على تحديد السبب.

علاج دوالي الخصية

في صدد الاجابة على السؤال هل الاجهاد يسبب توسع الاوردة من الضروري ذكر الطرق التي يتبعها الطبيب لعلاج دوالي الخصية.

والجدير بالذكر أن الحالات التي يمكن علاجها هي تلك التي يصاحبها ألم في الخصية، أو انكماش في حجمها، أو في حالة التأثير على خصوبة الرجل.

يعتمد العلاج على إعادة تدفق الدم إلى الوريد بشكله الطبيعي، وتتمثل الطرق العلاجية في الفقرات التالية

1- الجراحة المفتوحة

هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا في حالات دوالي الخصية، ويرجع ذلك لسهولة الوصول إلى الخصية مباشرة، من خلال شق في البطن، ويمكن القول إن الشفاء بعد الجراحة سريع جدًا، والجراحة لا يسبب ألما قويا.

2- جراحة المناظير

الحل الثاني الذي قد يلجأ إليه الطبيب هو استخدام المنظار من خلال عمل شق صغير وإدخال كاميرا صغيرة من خلاله، ولكن نادرًا ما يلجأ الطبيب إلى هذا الحل، حيث يتطلب تخديرًا عامًا، وهناك احتمال كبير بحدوث مضاعفات .

3- سد الوريد من خلال الجلد

في سياق الإجابة على سؤال “هل تسبب السلالة دوالي الأوردة” قد يلجأ الطبيب إلى هذه الطريقة عن طريق عمل أشعة سينية يمكن من خلالها تحديد المكان الصحيح الذي يتم فيه إخراج الدعامة من أجل سد الوريد. .

لكن هذه الطريقة غير متبعة على نطاق واسع، فهي طريقة معقدة، وترتبط بحدوث بعض المضاعفات للمريض.

4- علاجات مختلفة

في بعض الأحيان، تسبب دوالي الخصية الراحة فقط، ولا تسبب مضاعفات أخرى، وفي هذه الحالة يكون الحل الأنسب هو اتباع الطرق التالية

تناول بعض المسكنات لتقليل شدة الألم.

ارتداء ملابس قطنية مرنة لتقليل احتقان الوريد.

الوقاية من دوالي الخصية

وفي سياق الإجابة على سؤال هل الإجهاد يسبب توسع الأوردة تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد طريقة مثبتة للوقاية من دوالي الخصية وتجنبها.

لكن الجدير بالذكر أن هناك بعض الإجراءات التي تقلل من احتمالية الإصابة بالدوالي، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي

يحفز التمرين المنتظم الصحة الجنسية بشكل عام، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، مما يقلل من احتقان الأوردة، ويقلل من احتمالية الإصابة بدوالي الخصية.

يساعد اتباع نظام غذائي صحي أيضًا على تجنب أي مشاكل صحية بشكل عام.

من الضروري التغيير من وضعية الجلوس، لأنه يمكن أن يكون له تأثير على الخصية.

بعض النصائح توجه للمريض المعرض للاصابة بتلك المشكلة التي من شأنها الحماية من الإصابة بدوالي الخصية، ومن أهم هذه النصائح ممارسة التمارين الرياضية من شأنها الحماية الكبيرة من الإصابة بالدوالي بالإضافة إلى تقوية الصحة الجسدية.