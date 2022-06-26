هل الحليب من الأغذية التي تزيد الوزن أم تنقصه

هل الحليب من الأطعمة التي تجعلك سمينًا أم تجعلك تفقد الوزن – يعتقد البعض أن الحليب يجعلك تفقد الوزن، والبعض الآخر يقول إنه على العكس يجعلك سمينًا. إذن ما هي الحقيقة

يعتبر حليب البقر عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي، ولكن ينصح العديد من خبراء التغذية باستخدام جميع أنواع الحليب غير المحلى، مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو الحليب الخالي من الدسم، والتي تناسب أي نظام غذائي متوازن.

لكن دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية وأجريت على أكثر من 18000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 45 عامًا وأكثر أكدت أن اختيار الحليب كامل الدسم يمكن أن يساعد في منع زيادة الوزن مع تقدمك في العمر.

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن النساء اللائي تناولن منتجات الألبان الكاملة يوميًا لمدة 11 عامًا لم يتسببن في زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، بينما حدث العكس عند تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

تشير دراسة سابقة إلى أن زيادة العناصر الغذائية الأساسية، مثل الكالسيوم وفيتامين د، يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتوصي بشرب ثلاثة أكواب من الحليب يوميًا.

هل الحليب غذاء يزيد أو ينقص الوزن