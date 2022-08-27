هل الدورة الشهرية تزيد الوزن، تعتبر الدورة الشهرية جزءاً ضروريا في سنوات البلوغ، مما يعني حدوث مجموعة كبيرة من الاختلافات خلال الشهر، وفي الدورة الشهرية يتم خسارة كمية من الدّم، والنسيج الذي ينتج من بطانة الرحم في كل دورة شهرية، فالمواد الكيميائية الاعتيادية في الجسم، أو الهرمونات تنشط المبايض على تصنيع بويضة في كل شهر.

هل الدورة الشهرية تزيد من وزنك

وفي الفقرات التالية نجيب على سؤال مقال اليوم هل تزيد الدورة الشهرية من الوزن

لا يمكن تأكيد أن الدورة الشهرية تزيد الوزن، ولكن من الممكن تعديل القول بأن الجسم يكتسب الدهون أو يحتفظ بالسوائل خلال تلك الفترة مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وبالتالي ينخدع بالقول أن الدورة الشهرية تزيد الوزن .

لذلك لا داعي للقلق، لأن هذا الأمر مؤقت ويمكن القضاء عليه من خلال ممارسة التمارين البسيطة باستمرار، واللجوء إلى الغذاء الصحي والعناية بتناول الفيتامينات في الوقت المناسب، وهو ما يحتاجه الجسم بشدة، وينتهي تدريجياً. بعد انتهاء فترة الحيض.

أسباب زيادة الوزن أثناء الحيض

هناك العديد من الأسباب الفيزيولوجية التي تجعل المرأة تكتسب الوزن أثناء الدورة الشهرية، والتي نتعرف عليها خلال جولتنا مع مقال اليوم، هل تزيد الدورة الشهرية من الوزن

1. احتباس السوائل

في الواقع، تشعر الكثير من النساء بالانتفاخ المزعج خلال فترة الحيض، بسبب زيادة هرموني الأستروجين والبروجسترون في الجسم، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

لأن هذا هو السبب الأكثر وضوحًا لكثير من النساء، ولكن في حالة رغبة المرأة في التغلب على هذا الوضع، يجب عليها تجنب تناول الأطعمة المالحة في النصف الثاني من الدورة الشهرية.

2. الإمساك

من العناصر التي تتأثر بالدورة الشهرية الجهاز الهضمي، حيث أن جودة الجهاز الهضمي في التخلص من فضلات الجسم أضعف وأقل، وهذا يرجع إلى هرمون البروجسترون الذي يؤدي إلى استرخاء العضلات الملساء، وبالتالي يؤدي إلى الإمساك عند كثير من النساء أثناء فترة الحيض.

ولتجنب ذلك، من الضروري زيادة تناول الألياف في الوجبات، خاصة في النصف الثاني من الدورة الشهرية.

3. كمية الطعام

يلعب البروجسترون دورًا مهمًا جدًا في النصف الثاني من الدورة الشهرية، حيث أنه يجعل المرأة تأكل بشراهة، ويتبع ذلك خمول وضعف في النشاط البدني والحركة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بشكل عام خلال تلك الفترة.

لتجنب زيادة الوزن خلال تلك الفترة، من الضروري الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تزيد من عدم النشاط، على سبيل المثال تجنب تناول السكريات أو الكافيين أو الأطعمة المالحة أو المشروبات الكحولية.

4. متلازمة ما قبل الحيض

بالنسبة للعديد من النساء نجد أن الدورة الشهرية تبدأ بظهور أحد الأعراض الشائعة للدورة الشهرية، وتعرف هذه الحالة بمتلازمة ما قبل الحيض. (الدورة الشهرية).

نظرًا لأن المتلازمة السابقة للحيض تحدث قبل 7 أو 14 يومًا من الدورة الشهرية، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي بين الإفراط في تناول الطعام أو زيادة الوزن أو الانتفاخ المزعج.

يؤثر الاكتئاب أيضًا على العديد من النساء في تلك الفترة، مما يجعلهن يأكلن بشكل مفرط للغاية، لذلك يجب عليهن ممارسة الرياضة بانتظام خلال تلك الفترة وتناول وجبات صحية.

5. متلازمة تكيس المبايض

في حالة ما إذا كانت المرأة تعاني من عدم انتظام في توقيت الدورة الشهرية وزيادة الوزن، فقد يكون ذلك بسبب إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض، وهو اضطراب في الهرمونات التناسلية لدى النساء.

وبالتالي، من الضروري الحفاظ على الوزن المثالي في هذه المرحلة لتجنب الوصول إلى متلازمة تكيس المبايض من البداية، كما أنه من الضروري الحفاظ على نمط يومي صحي.

6. نقص المغنيسيوم

في الواقع، يعود سبب شعور الكثير من النساء بالعطش والجوع أثناء الدورة الشهرية إلى انخفاض مستوى المغنيسيوم في الجسم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن خلال تلك الفترة.

علاوة على ذلك، فإن زيادة رغبة المرأة في تناول السكر أثناء الحيض ترجع إلى نقص المغنيسيوم في الجسم، حيث يؤدي إلى وجود نسبة السكر في الدم، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن.

أعراض زيادة الوزن أثناء الحيض

هناك العديد من الأعراض المزعجة التي تشعر الكثير من النساء أنها تصاحب زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية، ومن بين تلك الأعراض ما يلي

تشعر المرأة بألم شديد في البطن.

الشعور بالإمساك

الإسهال الشديد.

زيادة ساعات النوم في الصباح من النهار.

تواجه مشكلة في النوم.

الشعور بالتعب بشكل عام.

نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية

من خلال الحديث مع مقال اليوم، هل تزيد الدورة الشهرية من الوزن، نجد أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب زيادة الوزن في الفترة التي تسبق بدء الحيض

شرب الكثير من الماء بشكل يومي حيث أن شرب الماء يعمل على الحفاظ على مستوى الشوارد في الجسم وبالتالي يمنع الجسم من الاحتفاظ بالسوائل أثناء الدورة الشهرية.

تناول وجبات صحية غنية بالألياف التي تحفز حركة الأمعاء.

كذلك، تجنب تناول الأطعمة المالحة التي تزيد من احتباس السوائل في الجسم وبالتالي تزيد من الشعور بالانتفاخ أو زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية.

تناول وجبات صغيرة عدة مرات في اليوم، وليس وجبة كبيرة كل فترة قصيرة.

من الممكن أن تأكل المرأة وجبتين في اليوم بدلاً من 3 وجبات، فهذه الوجبات هي الإفطار والعشاء، ويجب إطالة الوقت بينهما حتى لا يزيد الشعور بالجوع، ولكن مع الحرص على أن تكون تلك الوجبات غنية. الدهون والبروتينات والكربوهيدرات مع نسبة منخفضة من السكر.

كما أن عصير الخيار في الحقيقة هو أحد الطرق لتجنب زيادة وزن المرأة أثناء فترة الحيض، لأن عصير الخيار يعمل على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة ويخفف من الشعور بالانتفاخ أو الغثيان المتكرر.

من المهم تناول عصير الخضار وليس عصير الفاكهة، لأن عصائر الفاكهة تحتوي على كمية كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

كما أن عدم التفكير في زيادة الوزن هو أحد الحلول المفيدة لعدم زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية، لأنه كلما ركزت المرأة أكثر على وزنها وشعرت بالإحباط، ستجد أنها اكتسبت وزناً بالفعل خلال هذه الدورة، لذلك من الضروري التفكير بإيجابية خلال تلك الفترة.

من الممكن شرب المشروبات الدافئة التي تزيد من الحرقان في الجسم كما تخفف الآلام الناتجة عن الدورة الشهرية، ومن بين تلك المشروبات القرفة والزنجبيل.

مقدار الوزن المخزن خلال الدورة الشهرية

في الفقرات التالية سوف نشرح لك المقدار التقديري للوزن الذي اكتسبته المرأة خلال الدورة الشهرية

تكتسب الكثير من النساء من 2 إلى 3 كيلوغرامات خلال فترة الدورة الشهرية، لكن يجب توضيح أن هذا الوزن المكتسب هو وزن الماء، وبعد انتهاء فترة الحيض نلاحظ هذا الوزن ينخفض ​​تلقائيًا مرة أخرى.

ونلاحظ أن المرأة تبدأ هذه الزيادة قبل بدء الدورة الشهرية بحوالي 3 إلى 4 أيام من الدورة الشهرية وتنتهي بعد نهاية الدورة الشهرية.

فقدان الوزن بعد الحيض

من خلال جولتنا مع مقال اليوم، هل تزيد الدورة الشهرية من الوزن، نتعرف على الخسارة التدريجية للوزن بعد انتهاء الدورة

في الحقيقة، زيادة الوزن قبل حلول موعد الدورة الشهرية وحتى وقت استحقاقها هي من الأشياء الطبيعية التي تمتلكها الكثير من النساء، ولكن من الملاحظ أن هذه الزيادة تبدأ في التراجع وتنخفض بعد انتهاء الدورة الشهرية.

تعود عودة الوزن إلى وضعها الطبيعي بسبب عودة حركة الأمعاء إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى وانخفاض وجود الغازات المزعجة في البطن.

بالإضافة إلى ذلك نجد أنه بعد انتهاء الدورة الشهرية تقلصات المعدة التي كانت تعطي شعورًا دائمًا بزيادة الوزن والانتفاخ المزعج أثناء الحيض تنخفض، ويرجع ذلك إلى البروستاجلاندين الذي يفرزه الرحم ويعمل لزيادة تقلصات الرحم، وبالتالي الشعور بألم أسفل البطن وانتفاخ قبل موعد دورتك الشهرية.

لذلك لا تقلقي سيدتي، لأن هذه الزيادة في الوزن هي زيادة مؤقتة وتعزى إلى تغيرات فسيولوجية في الجسم و بسبب احتباس السوائل في الجسم أو بسبب تغيرات في نسب الهرمونات مثل الأستروجين والبروجسترون، وذلك بسبب تسبب هذه الهرمونات الانتفاخ والألم الشديد في الثدي.

يعتبر زيادة الوزن في الدورة الشهريّة من علامات الدورة الشهريّة، ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية أمراً غير دائم، وبمجرد ان تبدأ الدورة الشهريّة فإنّ الأعراض تبدأ بالتراجع؛ وذلك لأنَّ نسب الهرمونات في الجسم بدأت بالعودة إلى معدلها الطبيعي.