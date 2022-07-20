هل الراكب جوار السائق ملزم بربط حزام الأمان

وأكدت المديرية العامة للترانزيت أن النظام يلزم الركاب في أي مركبة بربط أحزمة المقاعد الخاصة بهم. للحفاظ على أمنك ومنع تسجيل أي انتهاك ضدك.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “بحسب نظام الترانزيت، يتعين على الركاب ارتداء أحزمة الأمان عند السير على القضبان، وهذا يؤدي إلى انتهاك حقوقهم”.

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن حول إجبار الراكب المجاور للسائق على ربط حزام الأمان.

عقوبة عدم ربط حزام المقعد

و قبل؛ وذكرت إدارة المرور أن قيمة المخالفة في حالة عدم ارتداء حزام الأمان 150 ريالاً، ولا تتجاوز 300 ريال لأول مرة، وعند تكرارها خلال 30 يوماً ترفع الغرامة إلى حدها الأعلى. أو التعليق لمدة 24 ساعة أو كليهما.

كما أبرزت الإدارة العامة للمرور أهمية الالتزام باستخدام أحزمة الأمان على الطريق.

جاء ذلك في رد من المديرية العامة للمرور على سؤال مواطن قال فيه ألا يعد ربط حزام الأمان للركاب مخالفة

وردت المديرية العامة للمرور بقولها “أهلا وسهلا، وفقا لأنظمة المرور، يتعين على الركاب ارتداء حزام الأمان عند السير على القضبان، وهذا يؤدي إلى مخالفة بحقهم. شكرًا على الاتصال “.