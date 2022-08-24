هل الزغطة دليل على شبع الرضيع، كرد فعل عادي لأحاسيس الأمومة، تخافين على طفلك الرضيع حتى من نسمة الريح، وتنظرين الى جميع حركاته والاصوات التي يصدرها طبيعيا، لتتحققي من أنه بصحة ممتازة ولم يصبه اي مكروه، وقد تفسرين بعض الأمور الطبيعية التي يمر بها أنها مشكلة أو مرض .

هل الفواق علامة على امتلاء الرضيع

يحدث الفواق عند الأطفال نتيجة ضعف الحجاب الحاجز أو نتيجة تقلصات أو تقلصات لا إرادية، وهذا يؤدي إلى وصول الهواء إلى الرئتين ولكنه يختفي بسرعة.

إذا كان الطفل يعاني من الفواق، فيمكن وضعه أو إعطائه مصاصة، لأن نصها يعمل على إيقاف الفواق. يمكن أيضًا حمل الطفل في وضع رأسي على كتف الأم ثم تربته على ظهره.

كما يمكنه الاستلقاء على بطنه ثم تقوم الأم بتدليك ظهره، ولكن ماذا عن إجابة السؤال هل الفواق دليل على شبع الرضيع الجواب (لا) ؛ لأنه يعتبر طبيعياً عند الوليد ولا يأبه به ويزول من تلقاء نفسه.

علامات الشبع عند الرضع

تختلف علامات الشبع عند الرضع من طفل لآخر، ولكن يجب على الأم مراقبة الطفل بحثًا عن علامات الشبع، لكن الشائعة تشمل ما يلي

يغلق الطفل فمه عندما تطعمه الأم.

عندما يشعر الطفل بالامتلاء، يتحرك بعيدًا عن ثدي أمه وفي بعض الأحيان يمكنه أن يرضع ببطء.

أن يصرف الانتباه عن أشياء أخرى، ويظهر أيضًا عدم الاهتمام بالرضاعة الطبيعية.

إرخاء الطفل بعد الانتهاء من عملية الرضاعة وعندما يشعر بالشبع مثل مد ذراعيه وفتح يديه.

رغبته في النوم عندما يشعر بالشبع وقد ينام لفترة طويلة.

عندما تحاول الأم إرضاع الطفل، يبدأ في البكاء ويبدو عليه الانزعاج.

يعتبر التجشؤ والحاجة إلى القيء دليلاً على أن الطفل قد تناول ما يكفي من الحليب.

كيفية التأكد من أن الطفل يأخذ الحليب اللازم

هناك العديد من التي تدل على أن الطفل قد أخذ كل ما يحتاجه من الحليب، ومنها ما يلي

وزن الطفل

تعتبر زيادة وزن الطفل من أولى على أن الطفل يأخذ ما يكفي من الحليب.

من المؤكد أن زيادة الوزن الطبيعي تتراوح من 155 إلى 250 جرامًا في الأسبوع حتى يبلغ الطفل سن الشهر الرابع.

عدد الوجبات خلال اليوم

يرضع الطفل حوالي 12 مرة في اليوم، وذلك لمدة تتراوح من 10 إلى 30 دقيقة.

حالة الطفل

إذا تناول الطفل كمية كافية من الحليب، فسيكون في مزاج جيد وفي حالة صحية أفضل، كما أنه سينام جيدًا.

الإخراج في الطفل

في هذه المرحلة يكون لبراز الطفل بعض الخصائص فهو أصفر اللون و يكون على شكل حبيبات .. بعد اليوم الرابع للولادة يتغوط الطفل 4 مرات خلال اليوم ويتبول 6 مرات.

أسباب الفواق عند الرضع

وأما سبب الفواق بالتفصيل فقد تفصيله كالتالي

الفواق شائع عند الأطفال حديثي الولادة وسبب ذلك غير معروف ولكن قد يكون بسبب زيادة كمية الغازات داخل المعدة في حالة ابتلاع الهواء عند شرب الحليب.

كما أن استنتاج الأسباب الشائعة لحدوث ذلك هو ضعف الحجاب الحاجز، وهو عضلة تقع في أسفل الرئتين.

أيضا، خلال مرحلة النمو، قد يعاني الطفل من الفواق، وفي هذه الحالة تشعر الأم بخفقان في البطن.

قد يصاب الرضيع بالفواق نتيجة لارتجاع المريء، وهذا يحدث نتيجة خلل في العضلات التي تربط المعدة والمريء، مما يمنع الطعام من العودة إلى المريء مرة أخرى.

أو بسبب الربو، وقد يصاب الطفل بالفواق نتيجة مشاكل في الجهاز التنفسي من خلال تهيج هذا الجهاز نتيجة للمنبهات في الهواء مثل البخور والعطور، وبالتالي يتسبب في سعال الطفل ثم الفواق.

قد يؤدي الفواق إلى إصابة الرضع نتيجة لحساسية الطفل تجاه أحد المركبات الموجودة في حليب الأم.

قد ينتج الفواق أيضًا عن تناول الطفل لكمية من الحليب تفوق قدرة معدته، وهذا يؤدي إلى تمدد وانقباض الحجاب الحاجز، ومن ثم الفواق عند الرضيع.

قد يتسبب انخفاض درجة حرارة الطفل في حدوث الفواق لأن هذا يؤدي إلى تقلص عضلات الجسم بما في ذلك تقلص الحجاب الحاجز أيضًا.

مضاعفات الفواق عند الرضع

يمكن أن يؤدي الفواق إلى حدوث بعض المضاعفات، لذلك يجب ة الطبيب في الحالات التالية

إذا استمر الفواق لفترة طويلة، فقد ينتج عن ذلك مشاكل خطيرة، يجب عليك الذهاب إلى الطبيب.

أيضًا، إذا كان الفواق يؤثر على أنشطة الطفل اليومية، فهذا يدل على وجود حالة مرضية يجب معالجتها في أسرع وقت ممكن.

إذا كان الطفل يعاني من ارتجاع المريء، فيمكن معرفة ذلك إذا كان الطفل يتقيأ ويسعل، وإذا حدث ذلك عند تناول جميع الوجبات.

وكذلك عند البكاء المستمر الذي يصاحب الفواق، فقد يشير ذلك إلى أن الطفل يعاني من حالة خطيرة، لذلك يجب زيارة الطبيب حتى يتم تصحيح الأمر.

أشياء لا يجب القيام بها عندما يعاني الطفل من الفواق

هناك بعض الأشياء التي يجب على الأم عدم القيام بها إذا كان الطفل يعاني من الفواق، ومنها ما يلي

لا ينبغي سحب لسان الرضيع حتى لا تتفاقم المشكلة.

ابتعد عن إخافة الطفل.

تجنب ضرب الطفل في الأسفل لأن هذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

يجب عدم إعطاء الطفل أطعمة حامضة حتى لا تؤذي معدته.

تجنب الضغط على اليافوخ.

في النهاية يجب الابتعاد عن هذه الأشياء لأنها يمكن أن تضر بصحة الطفل إلى جانب أنها غير مفيدة ولا تعالج المشكلة.

علاج الفواق عند الرضع

هناك العديد من النكهات التي تساعد في علاج الفواق عند الرضع، ومنها ما يلي

عندما تجد أن طفلك يعاني من الفواق، يمكن إعطاؤه مصاصة لأن مصها يساعد على استرخاء الحجاب الحاجز.

أثناء إطعام الطفل، يمكنك التوقف لبضع دقائق والتجشؤ، حيث يساعد ذلك على التخلص من الغازات في المعدة.

يمكن تقليل التشنجات الناتجة عن الفواق عن طريق تدليك ظهر الطفل بلطف.

في حالة استمرار الفواق لفترة طويلة مع القيء المستمر، يجب عليك الذهاب إلى الطبيب حتى لا يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة.

بعد الانتهاء من الرضاعة الطبيعية، يجب على الأم أن تحمل طفلها في وضع مستقيم لأكثر من ربع ساعة، مع الحرص على تجشؤ الطفل.

عند إرضاع الطفل، يجب الانتباه إلى الصوت الذي يصدر أثناء هذه العملية. إذا كان هذا الصوت عاليًا وسريعًا، فيجب تعديل وضع الطفل عند الرضاعة.

بالنسبة للتغذية الاصطناعية، يجب تعديل موضع الزجاجة ليكون بزاوية أكثر ثباتًا.

لتخفيف الضغط عن معدة الطفل وعدم تقلص الحجاب الحاجز، يجب إطعام الطفل على فترات طويلة ومتباعدة، بدلاً من التركيز على إطعامه في جلسة واحدة.

في اكثر الأوقات ما تحدث حالات من الزغطة المستمرة عن طريق الرضاعة وخصوصًا الرضاعة الصناعية، وهي حالة عادية جدا تحدث من وقت الى أخر وبصورة مستمرة خلال الشهور الأولى من عمر الطفل المولود.