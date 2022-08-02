هل السداد المبكر للقرض العقاري المدعوم يسقط الدعم السكني

هناك العديد من الأسئلة الأكثر شيوعًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْما يتعلق بدعم الإسكان، بما فِيْ ذلك آلية السداد المبكر لقرض الرهن العقاري المدعوم، وهل يقع الدعم على السداد المبكر أم لا قدم صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان الكثير من المعلومات المتعلقة بتحويل دين القرض العقاري المدعوم، وتقاسمت معها العديد من المؤسسات المصرفِيْة ومنها مصرف الرَاجحّيْ الذي يتولى الشراء. مديونية قرض عقاري مدعوم خدمة السداد المبكر للرهن العقاري المدعوم.

السداد المبكر للرهن العقاري المدعوم

يبدو أنه قد تم إنشاء صندوق التمويل السكني فِيْ الغلاف الجوي القادمة، فِيْ أي وقت.

رسوم الدعم الإضافِيْة والدفع المسبق

كَمْا أشار الصندوق إلى أنه إذا تمكن المستفِيْدون من السداد المسبق للقرض العقاري المدعوم، فسيتم أيضًا تخفِيْض الدعم للأقساط الحالية، أما بالنسبة للدعم الإضافِيْ، فسيستمر فعليًا بعد نهاية فترة التمويل.

السداد المسبق لقرض الرَاجحّيْ العقاري المدعوم

قدم مصرف الرَاجحّيْ العديد من برامج التمويل خلال الفترة السابقة منها بالاشتراك مع وزارة الإسكان السَعُودِيْة وصندوق التنمية العقارية، وأعلن عن إمكانية تحويل الديون أو السماح بشراء ديون قروض عقارية. أن من أبرز خصائصه إمكانية الإطفاء المبكر لقرض الرهن العقاري فِيْ أي وقت بناءً على طلب العملاء الذين يستفِيْدون من الخدمة.

كيف أعرف مبلغ الدفعة المقدمة من مصرف الرَاجحّيْ

أما بالنسبة للتحقق من مبلغ التسوية عندما تريد الدفع مقدمًا، فِيْمكنك القيام بذلك من خلال خدمة عملاء البنك. عند استخدامك لرقم الهاتف ستتمكن من التعرف على الشُروطْ والأحكام وأيضاً معرفة مقدار خصومات الرَاجحّيْ عند الدفع مقدماً حيث أن معدل الفائدة السنوية الإبتدائية 2.70٪ ويمكنك الذهاب إلى أحد فروع البنك فِيْ المملكة لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات اللازمة لحضور التسوية المبكرة لقرض الرهن العقاري المحمي.