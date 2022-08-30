هل الشهوة تسبب ألم أسفل البطن عند الرجال، إن الإحساس بالوجع في البطن من الأمور الاعتبارية التي تؤدي الى اختلالات في الشهوة لدى الرجل عند القيام بإغرائه جنسيا، والتي تتسبب في بعض الاوجاع الأخرى التي سيتم توضيحها فيما بعد حيث إن اختلالات الشهوة لدى الرجل وإثارته الجسدية تجعل من هرمونات الرجولة لدى الرجل فعالة.

هل الشهوة تسبب آلام أسفل البطن عند الرجال

يعاني الكثير من الرجال من آلام بعد الجماع، ولهذا يسألون عما إذا كانت الشهوة تسبب ألمًا في أسفل البطن عند الرجال، والإجابة على النحو التالي

الألم الذي ينتج عن أسفل البطن أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، لكن 5٪ من الرجال يعانون أيضًا من هذا الألم بعد الجماع.

الألم في أسفل البطن الذي يعاني منه الرجل هو حالة مرضية ويجب استشارة طبيب مختص.

قد يكون الألم ناتجًا عن رد فعل عاطفي ناتج عن الشعور بالقلق أو التوتر المفرط الذي يشعر به الرجل أثناء الجماع.

إذا كان الرجل يعاني من مشاكل في البروستاتا، فقد يعاني من ألم في أسفل البطن بعد الجماع، بسبب تقلص عضلات الحوض.

أيضًا، إذا كان الرجل يعاني من التهابات المسالك البولية، فقد يعاني الرجل من ألم في أسفل البطن.

أعراض آلام أسفل البطن عند الرجال

الأعراض التي يعاني منها الرجال المصاحبة لآلام أسفل البطن هي كما يلي

الإمساك أو الإسهال.

عسر الهضم.

تجمع الغازات في البطن.

الغثيان وزيادة الشعور بالتقيؤ.

الشعور بألم شديد في الجسم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الذهاب إلى المرحاض عدة مرات.

الشعور بألم شديد أثناء الجماع.

فقدان الوزن غير المبرر.

وجود خدر في الجسم.

حرق في البول.

ضربات قلب سريعة.

وجود دم في البراز.

القيء الممزوج بالدم.

أسباب آلام البطن عند الرجال

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى آلام أسفل البطن عند الرجال، منها

الإمساك، لأن أي مشاكل في الجهاز الهضمي تعرقل حركة الأمعاء، وتؤدي إلى آلام أسفل البطن.

التهاب الزائدة الدودية، خاصة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 40 عامًا.

يحدث الفتق نتيجة ضعف في جدران عضلات البطن التي تمتد من أسفل البطن إلى المنطقة العلوية من البطن.

كما يعاني الرجل من آلام في البطن في حالة التواء الخصية مما يسبب ألما شديدا في أسفل البطن، ويصاحب الألم قيء وغثيان.

التهاب القولون التقرحي، والذي يصاحبه دم في البراز ونزيف في الشرج، وكذلك ألم في أسفل البطن.

حصوات الكلى، مصحوبة بألم في أسفل البطن.

التعرض لتسمم غذائي مصحوب بغثيان وقيء وإسهال وألم في البطن قد يستمر لمدة 48 ساعة.

أو قد يكون السبب متلازمة القولون العصبي، والتي تؤدي إلى تقلص عضلات البطن.

مرض كرون.

التهاب المثانة.

الحماض الكيتوني السكري.

كيفية التخلص من آلام أسفل البطن عند الرجال

ومن الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في علاج آلام أسفل البطن عند الرجال ما يلي

يوصى بشرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

كما ينصح بتناول عصير الليمون أو الزنجبيل.

تجنب تناول الأطعمة الصلبة التي تؤدي إلى الغثيان والقيء.

يمكنك الاعتماد على مصدر للحرارة وكمادات دافئة لتقليل آلام البطن.

تتنوع العلاجات لهذه المعضلة وفقًا للمسبب الأساسي لها، فبعضها قد يحتاج لعلاجات فقط أو القيام بالجراحة ما، والبعض الأخر يكفي خوض تعديلات في روتين الحياة العادية باتباع عادات صحية يومية من شأنها أن تحافظ على جسمك.