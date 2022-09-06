هل الشيف سارة عبد السلام متزوجة، تعتبر الشيف سارة عبد السلام من الشخصيات المشهورة واللامعة في جمهورية مصر العربية بمجال الطهي وقدمت الكثير من الوصفات الغذاية عبر برنامجها البارز والمشهور السنة الاولى من الطهي كما وانها حققت نجاح كبير على نطاق واسع في العالم العاربي وبالاخص بجمهورية مصر العربية واكتسبت قاعدة جماهيرة واسعة في العالم.

هل الشيف سارة عبد السلام متزوجة

تعتبر الشيف سارة عبد السلام من أشهر الطهاة في مصر والوطن العربي. تقدم برنامجها الشهير، السنة الأولى من الطهي، وسنراجع جزءًا من حياتها الخاصة. هل هي متزوجة ام لا من هو زوج الشيف سارة عبد السلام ، حيث

نادرًا ما تتحدث الشيف سارة عبد السلام عن حياتها الأسرية الخاصة ولم يذكر اسم زوجها، لذلك ظل بعيدًا عن الأنظار، وبشكل عام تزوجت من قبل واسم زوجها إيهاب.

الآن لا يُعرف شيئًا عن حياتها الخاصة، ويقال إن زوجها كان دائمًا منشغلاً بها باهتمامه الدائم.

خلافات الشيف سارة عبد السلام مع زوجها إيهاب

منذ سنوات حكمت محكمة جنح مدينة نصر على الشيف سارة عبد السلام وموظف السجل بالسجن عامين مع الإعدام وغرامة قدرها 500 جنيه.

جاء هذا الحكم نتيجة دعوى رفعها زوج الشيف سارة عبد السلام، متهمًا زوجته بالخيانة الزوجية.

رفعت الشيف سارة عبد السلام دعوى قضائية ضد زوجها بقصد التشهير بها وتسجيل مكالمات هاتفية.

ما لا تعرفه عن الشيف سارة عبد السلام

ولدت الشيف سارة عبد السلام في القاهرة عام 1981.

تخرج من كلية التجارة عين شمس.

بدأت حياتها المهنية منذ التحاقها بالسنة الأولى بالكلية، وكانت تعمل مع والدها في متجره الخاص.

كانت شغوفة جدًا بالعمل وأعطت الأولوية لمسيرتها المهنية على العلوم.

هي مقدمة برنامج الطبخ المعروف، السنة الأولى من الطهي.

قبل ذلك قدمت برنامج طبخ على قناة CBC Sofra.

إنه ذو حس ومذاق عالٍ للغاية في تقديم الأطباق.

أنت مبدع في تنوع الطعام ولا تقتصر على تقديم وصفة معينة.

لديها كاريزما وشخصية قوية ولهذا السبب أحبها معظم معجبيها.

الشيف سارة عبد السلام وعملية تكميم المعدة

في عام 2017، بعد استشارة طبيب السمنة، نصحها بإجراء عملية تكميم المعدة لإنقاص الوزن.

الجدير بالذكر أن الشيف سارة عبد السلام اتبعت عدة طرق لإنقاص الوزن، مثل بالون المعدة، واتباع نظام غذائي، ولعب الجيم والمشي، لكن كل هذه الأساليب أصبحت فاشلة تمامًا.

كان لا بد من إجراء عملية تكميم المعدة عليها نتيجة احتراقها للطعام قليلًا جدًا.

بالإضافة إلى أنها تعاني من فقر الدم في الفاصوليا، المعروف بمرض عدم انتظام ضربات القلب، والذي ينتج عنه انخفاض معدل حرق الكربوهيدرات والنشويات في الجسم.

إضافة إلى الوضع الصعب الذي وصلت إليه، وهو عدم قدرتها على صعود الدرج، بالإضافة إلى وظيفتها التي تتطلب الكثير من الحركة.

لذلك لم تتردد في إجراء عملية تكميم المعدة لإنقاص الوزن، حيث كانت الحل الوحيد لإزالة جميع المشاكل والصعوبات التي كانت تواجهها في حياتها.

الشيف سارة عبد السلام تخضع لعملية جراحية في الوجه

والسبب في هذه العملية هو حبها الشديد للقطط، حيث قامت بتربية اثنين منهم في منزلها.

وبينما كانت نائمة، قفزت قطة على وجهها، وغرست القطة أظافرها في جبين وجفون الشيف سارة عبد السلام، وتشبثت القطة بوجهها حتى سالت الدماء على وجهها.

وأجريت الجراحة بعد أن أكد الأطباء الحاجة الماسة لإجراء جراحة تجميلية، حيث أن الجرح لم يكن سطحيًا.

ورغم الأذى الذي تعرضت له من القطط إلا أن متابعيها غردوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يجب طرد القطط من منزلها لكنها رفضت ذلك وأجابت عليهم بأنها لا تستطيع الاستغناء عنها.

هل الشيف سارة عبد السلام متزوجة نعم الشيف سارة عبد السلام كانت متزوجة من شخص يدعى ايهاب وبالاضافة الى ذلكفان سارة عبدالسلام من مواليد مدينة القاهرة لعام 1981م وتعتبر الشيف سارة عبدالسلام من ابرز واهم الطهاة في جمهورية مصر العربية والعالم العربي .