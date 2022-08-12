هل الصوصات مسموح في الكيتو ، قد اثار تسائلات العديد من الأشخاص ممن يبحثون عن الحمية الغذائية للتخلص من الوزن والدهون الزائدة حول حمية الكيتو ، ويتم اتباع حمية الكيتو على نطاق واسع نظرًا لأهميتها في إنقاص الوزن دون مواجهة أي مخاطر صحية ، وبالتالي سنتعرف على نظام كيتو الغذائي ، وما هي الأطعمة التي يستوجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها أثناء اتباع هذا النظام الغذائي ، تابعوا معنا .

حمية الكيتو

تعتبر حمية الكيتو من الأنظمة الغذائية التي يتم استخدامها من أجل إنقاص الوزن، وتعتمد بشكل أساسي على إدخال كميات عالية من الدهون والبروتينات في الجسم وتقليل نسبة الكربوهيدرات بشكل كبير، وهذا النمط الغذائي يجعل الجسم في حالة جيدة. حالة استقلابية تسمى الحالة الكيتونية، وهذه الحالة فعالة جدًا في عملية حرق الدهون، ومن أهم مميزات هذا النظام أنه مناسب لمرضى السكر والضغط.

هل الصلصات مسموح بها في الكيتو

الصلصات من الأطعمة التي يمكننا تناولها في نظام الكيتو دايت، ولكن بشروط محددة، ومن أهم هذه الشروط أن تكون الصلصات مصنوعة من زيوت طبيعية ؛ كما أنه يحتوي على كميات قليلة جدًا من السكريات، ومن أهم هذه الصلصات (صوص المايونيز، صوص الخردل، صلصة الرانش، صوص الهولنديز، صلصة الخل).

ما المسموح والممنوع في رجيم الكيتو

يختلف تقسيم الوجبات عند اتباع حمية الكيتو بين الوجبات التي يجب تناولها والوجبات الأخرى التي يجب تجنبها، وذلك بحسب الآتي

الوجبات المسموح بها

هناك العديد من الوجبات المسموح بتناولها، من أهمها الأسماك والبيض ولحم البقر والخضروات التي تنمو فوق سطح الأرض، وكذلك الوجبات الغنية بالدهون، بالإضافة إلى المكسرات والمكسرات والبذور والزيوت الطبيعية المختلفة، ومن الممكن أيضًا تناول الخضار الورقية والشوكولاتة الداكنة الخالية من السكريات، لكن يجب أن ترى حقيقة أنها خالية من السكريات قبل تناولها ؛ كما أنه من الأفضل إذا كان يحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.

الوجبات غير المسموح بها

من الضروري جدًا عند اتباع حمية الكيتو الابتعاد تمامًا عن الأطعمة التي تحتوي على السكريات أو المصنوعة من النشويات مثل المعكرونة والأرز والبقوليات مثل العدس والفاصوليا والخضروات الجذرية مثل البطاطس أو الجزر، وكذلك عدم تناول الفواكه أو الشرب. عصائر أو صودا.

وفي الختام لمقالنا هذا تعرفنا على اهم المعلومات حول هل الصوصات مسموح في الكيتو ، وكذلك ماهي حمية الكيتو، وما هي أهم الأنظمة الغذائية التي يمكن تناولها وما هي الوجبات التي يجب أن نتجنبها مرة واحدة وللجميع.