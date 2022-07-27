هل العدسات الطبية تضر العين ،تعتبر العدسات الطبية، من احسن واهم الحلول لمجموعة كبيرة من المشكلات التي قد تصيب العين، كما أنها تعتبر بديلا جيدا للنظارات الصحية التي قد يشتكي البعض من ارتدائها، حيث يخيل إلى البعض أن النظارات الصحية لا تعطي منظرا رائعا ، أو أنها تشوه شكل الوجه، فيستبدلونها عن ذلك بارتداء العدسات الطبية، فهي تؤدي نتيجة احسن من ناحية الرؤية.

هل العدسات الموصوفة تؤذي العين

هل العدسات الطبية ضارة بالعين هي من الأسئلة التي يشعر الكثيرون أن الإجابة ستكون بالطبع لا. إنها طبية ولا تسبب أي ضرر للعين. ومع ذلك، يمكن أن تترافق العدسات اللاصقة مع العديد من الأضرار التي قد تحدث بسبب النوع الخاطئ من العين، بالإضافة إلى الاستخدام الخاطئ.

جفاف العين هو أول ضرر يلحق بالعين بعد استخدام العدسات اللاصقة غير الملائمة أو التي لا تشطف جيدًا.

قد تظهر بعض الأعراض، مثل احمرار العين والشعور بالوخز، بالإضافة إلى وجود مشاكل في الرؤية المزدوجة.

يجب استشارة الطبيب عند حدوث جفاف للعين، حيث ينصح الطبيب بعد ذلك بوضع القطرات التي تساعد على إعادة ترطيب العينين مرة أخرى.

العدسات اللاصقة نفسها يمكن أن تسبب الضرر، وليس النوع السيئ، حيث يوجد العديد من التجارية والشركات التي تصنع العدسات اللاصقة.

يعد التهاب العين من أكثر الأعراض شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة، والتهاب القرنية أو التهاب الملتحمة من الأعراض الأخرى التي يشعر بها المريض.

زيادة تمزق العين من أعراض التهاب العين، بالإضافة إلى وجود حساسية شديدة في العين ووجود حكة بسبب البكتيريا أو الفيروسات الناتجة عن عدم تنظيف العدسات جيدًا.

قد تكون العدسات اللاصقة أحد الأسباب التي تزيد من خطر الإصابة بعدوى القرنية إذا تركها المرء في العين أثناء النوم.

يمكن أن تتسبب العدسات اللاصقة في دخول أجسام غريبة إلى العين، وفي بعض الحالات تلحق الضرر بالعين إذا تم فرك العينين بالعدسات اللاصقة.

هناك بعض التعليمات التي يجب اتباعها لتلافي مخاطر مثل فقدان البصر، ومن هذه التعليمات الابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة أثناء استخدام العدسات.

أنواع العدسات اللاصقة

أنت تعلم أن العدسات اللاصقة هي مادة شفافة للغاية ورقيقة مصنوعة من البلاستيك أو الزجاج، وتوضع على العين، بهدف تصحيح عملية الإبصار والزينة، ولها أنواع أخرى عديدة، وهي كالتالي

هناك أنواع من العدسات اللاصقة تهدف إلى تصحيح عملية الرؤية، وهناك عدسات أخرى تهدف إلى تصفية اللون.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، يتم الآن تصنيع عدسات لاصقة رفيعة تمامًا تستخدم مرة واحدة.

العدسات الغازية من أنواع العدسات اللاصقة المتوفرة اليوم، وهي عدسات تسمح بدخول الأكسجين إلى العين.

العدسات اللاصقة ثنائية البؤرة موجودة الآن وهي مصممة للأشخاص الذين يعانون من طول النظر الشيخوخي.

العدسات اللاصقة على الرغم من صعوبة الاستغناء عنها قليلاً، يجب أن تعرف أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها وكيفية استخدامها.

العدسات اللاصقة من أكثر الأشياء حساسية على الإطلاق. نظرًا لاستخدامه في منطقة العين، فمن المعروف أن منطقة العين هي أحد أعضاء الجسم الحساسة.

يوجد الآن أنواع أخرى من العدسات التي تهدف إلى تجميل العين وهي لأغراض تجميلية فقط، ويوجد الآن العديد من العلاجات التي تحمي العين من الالتهابات بسبب العدسات اللاصقة.

هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الاستخدام غير الصحيح للعدسات اللاصقة، بما في ذلك الالتهاب الشديد والجفاف وضعف البصر.

حلول العدسات اللاصقة

تعد حلول العدسات اللاصقة من أهم الأشياء التي يجب الحفاظ عليها ؛ نظرًا لأنها تعتبر الطريقة الوحيدة لتنظيف العدسة جيدًا وحفظها من التلف، فإن مسألة ما إذا كانت العدسات الطبية تضر العين هي واحدة من أكثر الأسئلة ارتباطًا بالحلول ؛ لأن الحلول يمكن أن تجعل استخدام العدسات اللاصقة أكثر خطورة.

محاليل التنظيف اليومية هي أنواع من المحاليل التي تساعد على إزالة الرواسب والغبار عن العدسات اللاصقة، ويعتبر هذا المحلول من أهم الحلول التي يجب توافرها لتنظيف العدسات بشكل دوري.

المحلول الملحي هو محلول يستخدم بعد منظفك اليومي لزيادة وضوح العدسة ونظافتها.

عادة ما تكون مواد إزالة البروتين عبارة عن رواسب لمواد تفرزها العين على العدسة، لذلك يجب أن يتوفر محلول إنزيم منزوع البروتين وتنظيفه جيدًا.

يعتبر محلول بيروكسيد الهيدروجين حلاً مهمًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للعين، ويعمل هذا المحلول على تطهير العين وتنظيفها جيدًا.

كما توجد أنواع عديدة من محاليل حماية العدسات اللاصقة، وهي متعددة الأغراض، وأهمها أنها تساعد في تعقيم العدسات والحفاظ عليها.

يجب مراعاة بعض الاحتياطات التي يجب الحفاظ عليها عند استخدام العدسات اللاصقة.

على الرغم من أن العدسات تستخدم لعلاج شيء ما، إلا أنها في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة، من حيث التهابات العين الشديدة وكذلك التأثير على الرؤية.

طرق صحية لاستخدام العدسات اللاصقة

بعد الإجابة على السؤال هل العدسات الطبية تضر بالعين، يجب أن تعلم أنه يجب عليك اتباع بعض التعليمات التي تساعد في تقليل تلف العدسات اللاصقة التي يمكن أن تسببها للعين، وينصح العديد من الأطباء باتباع هذه التعليمات لمنع الالتهاب أو الجفاف في العين من هذه التعليمات ما يلي

تعتبر النظافة من أهم التعليمات التي يجب اتباعها لتجنب دخول أي جسم غريب للعين.

يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل الاستحمام أو السباحة لتقليل عدوى العين.

يُنصح بعدم النظر طويلاً إلى الأجهزة المحمولة ذات العدسات لتفادي حدوث أي ضرر لبصرك.

تجنب ارتداء العدسات اللاصقة ليلاً لأن العين من أهم الأعضاء التي يجب أن يصل إليها الأكسجين، لذلك يجب الامتناع عن استخدام العدسات اللاصقة لحين الضرورة.

احتفظ بالعدسات اللاصقة في المحلول المخصص لها وتأكد من تنظيف علبتها بشكل دوري.

قم بزيارة الطبيب بشكل دوري كل ستة أشهر للتأكد من صحة العين وأيضاً للتأكد من أن العدسات اللاصقة لا تؤثر سلباً على الرؤية.

يجب حماية العدسات اللاصقة من أشعة الشمس الضارة، لذلك ينصح باستخدام النظارات الشمسية.

يتم تغيير العدسات اللاصقة كل فترة وتختلف تلك الفترة من عدسة إلى أخرى.

يجب عليك أولاً ة طبيبك قبل شراء العدسات اللاصقة لمعرفة ما إذا كانت العدسات اللاصقة ستكون اختيارًا جيدًا أم لا.

عند ظهور أي أعراض بالعين مثل الالتهاب أو الجفاف أو الحساسية للضوء، يجب التوقف عن استخدام العدسات اللاصقة حتى نستشير طبيبك.

مجموعة كبيرة من الأشخاص لا يستطيعون باستخدام العدسات الطبية بطريقة السليمة، وبالتالي قد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل وأضرار بالعين، أو يضطر الأشخاص المصابون إلى تبديل هذه العدسات بين الحين والآخر، ولذلك من ابرز النصائح و الطرق التي يستطيع من خلالها تجنب أضرار العدسات الطبية نسأل الله لكم التوفيق.