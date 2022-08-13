هل القات حرام إسلام ويب ، يثير الهام العديد من الأشخاص من أصحاب المذهب الشيعي بالتسائل حول الأحكام الشرعية التي تتعلق بهم ، ولا سيما الأحكام التي بها التحديد لطبيعة الأكل والشرب المباحين في الدين بعيداً عن المحرمات منها كون الذوق البشري دائمًا متجه للفضول بالتغيير وتجربة الطعم الجديد ، وما يُعرف القات بأنه أحد أنواع الأشجار التي تحتوي على مادة مخدرة ،تابعوا معنا .

ما هو القات

القات شجرة دائمة الخضرة بطيئة النمو. يتراوح طوله بين 1.4 و 3.1 متر حسب المنطقة التي ينمو فيها، ويبلغ طول أوراقه من 5 إلى 10 سم تقريبًا. ينتشر على نطاق واسع في شرق إفريقيا واليمن، ويعتبر من النباتات المخدرة. لاحتوائه على مينوامين المعروف باسم (كاثينون) والذي يشبه في خواصه المنشط الأمفيتامين الذي يسبب قلة الشهية وفرط النشاط. صنفته منظمة الصحة العالمية عام 1980 م على أنه نوع من المخدرات يسبب الإدمان، وقد تم حظره في بعض الأديان مثل الإسلام.

هل القات حرام في الإسلام

اختلف علماء المسلمين في الحكم الشرعي لأكل القات، لكن معظم علماء الفقه والدين قالوا إن أكل القات حرام، بعد ما لاحظوه من أضراره على مستهلكه. ومن أعظم أسباب تناول القات عدم قدرته على تذكر الله وأداء صلاة الفريضة.

حكم أكل خط ابن باز

جاء في فتاوى ابن باز – رحمه الله – أن أكل القات حرام، فيكون القات من المفسدات في استهلاكه، وهو من الباطل المنكر بسببه. الآثار الضارة على صحة الإنسان. وشرائه وبيعه نكران، وكذا الدخان. وجوب تركها، والعمل بها، واستعمالها.

ما هي فوائد القات

لم يخلق الله سبحانه وتعالى شيئًا في هذا العالم عبثًا، ولكن كل شيء من خلقه له فوائد إذا استخدمه الإنسان جيدًا واعتدال في استهلاكه. ومن فوائد القات ما يلي

تحفيز الجهاز العصبي.

إنقاص الوزن.

تنظيم سكر الدم.

توسيع المسالك الهوائية.

تقوية الشعر.

زيادة فرص الحمل.

علاج الاضطرابات النفسية في بداية تناوله يحسن المزاج قبل الإدمان عليه.

ما هي اضرار القات

لنبتة القات العديد من الأضرار التي تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية عند تناولها لفترة طويلة سواء بالمضغ أو بغليها كالشاي، ومن أهم أضرارها ما يلي

القلق والتوتر.

الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والعدوان والعنف.

زيادة معدل ضربات القلب؛

قد تؤدي تقرحات الفم ومشاكل اللثة إلى حدوث نزيف.

ارتفاع ضغط الدم المصحوب بصداع قد يؤدي إلى نزيف في المخ.

هل القات حرام إسلام ويب ، وهو نوع من الأشجار الذي يحتوي على مواد مخدرة ، ويتواجد في دول اليمن وجنوب الجزيرة العربية ودول القرن الأفريقي ، ويعتقد أن له فوائد صحية كثيرة يعطيه لأجسامهم وتعرفنا على ما هي أضرار القات.