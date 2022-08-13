هل القات حرام عند الشيعة ، يثير الهام العديد من المسلمين أصحاب المذهب الشيعي بالتسائل حول الأحكام الشرعية التي تتعلق بهم ، ولا سيما الأحكام التي بها التحديد لطبيعة الأكل والشرب المباحين في الدين بعيداً عن المحرمات منها كون الذوق البشري دائمًا متجه للفضول بالتغيير وتجربة الطعم الجديد ، وما يُعرف القات بأنه أحد أنواع الأشجار التي تحتوي على مادة مخدرة ، ويعد مضغ القات احدى التقاليد الاجتماعية والثقافية منذ آلاف السنين .

ما هو القات

هو نوع من الأشجار معروف بأنه مزهر ودائم الخضرة، حيث يسيء استخدامه لاحتوائه على المنشطات، كما يوجد في شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. تم مضغ أوراق وسيقان القات في العصور القديمة من قبل الناس في دول شرق إفريقيا كدواء ترفيهي لتحسين الحالة المزاجية. يحتوي القات على منبهات شبيهة بالأمفيتامينات. تتكون شجرة القات من نوعين رئيسيين من مخدر الجسم، الكاتينون والكاتينين، مما يتسبب في حالة إدمان خفيفة أو معتدلة.

هل يحرم الشيعة القات

وأوضح فقهاء الشيعة أن استعمال القات محرم، فهو مادة مخدرة يترتب على استعمالها الكثير من الأضرار الشخصية والاجتماعية، لكن يمكن استعماله في التداوي والعلاج. ويتم ذلك من خلال وجود تقرير طبي من طبيب موثوق به، كما قال السيد السيستاني من المواد المخدرة فحكمها يحرم تعاطيها إذا كان يضر بشدة، حتى من وجهة نظر الإدمان. بل الأحوط الواجب ترك الاستعمال ولو لم يكن ضارا إلا لضرورة ومقدار الضرورة “.

هل القات حرام عند الشيعة ، وضعنا عبر السطور أعلاه بيان حكم القات عند الطائفة الشيعية ، وهو نوع من الأشجار معروف بأنه مزهر ودائم الخضرة، حيث يسيء استخدامه لاحتوائه على المنشطات، تم تناول الإجابة على السؤال هل يذهب القات إلى العقل وحكمه في الاسلام .