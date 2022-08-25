هل القولون يسبب حكة في الدبر، الحكة التي في الدبر او الحكة الشرجية كما يسميها البعض، هو ذلك المصطلح العلمي الذي يطلق على وجود بعض المشاكل أو ما شابه بمنطقة الدبر أو المنطقة المحيطة بالشرج كالمؤخرة والذي من الطبيعي في الأمر يحس صاحبها بحاجة مهمة ولازمة للهرش أو الحكة بذلك المكان.

هل يسبب القولون حكة في الشرج

يعد الشعور بالحكة في المنطقة المحيطة بالشرج أو حول فتحة الشرج من الأشياء المزعجة التي تجعل الشخص بحاجة إلى حك هذه المنطقة أو حكها باستمرار، مما يسبب عدم الراحة. تُعرف هذه الحالة بالحكة الشرجية.

لذلك يبدأ الشخص بالبحث عن سبب الشعور بالحكة في فتحة الشرج والتي غالبا ما تكون نتيجة التهابات، أو بعض أمراض الجهاز الهضمي، والتي سألها البعض هل يسبب القولون حكة في الشرج

الجواب نعم، لأن القولون يمكن أن يسبب الشعور بحكة في فتحة الشرج، حيث أن مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي، من الأسباب الرئيسية للحكة في فتحة الشرج.

أسباب الحكة الشرجية

بعد الاجابة عن السؤال هل يسبب القولون حكة في فتحة الشرج سنتحدث عن الحكة الشرجية او ما يعرف بالحكة الشرجية واسبابها وهي من المشاكل المزعجة المتعلقة بالجهاز الهضمي.

حيث أن هذه المشكلة تحدث نتيجة التهاب الشرج مما يسبب الشعور بالحرقان والحكة، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التهابات الشرج والشعور بالحكة في الشرج، وهي كالآتي

1_ تناول الأطعمة الحارة

تعتبر الأطعمة الحارة من الأسباب الرئيسية للحكة في فتحة الشرج، وذلك لأن الأطعمة مثل الفلفل الحار تحتوي على مادة الكابسيسين.

وهو معروف بخصائصه التي تسبب تهيجا في المواد المخاطية المبطنة لأجزاء الجهاز الهضمي بما في ذلك منطقة الشرج مما يسبب التهابات في فتحة الشرج والشعور بالحرقان والحكة في فتحة الشرج.

وتجدر الإشارة إلى أن الشعور بالحكة يزداد أثناء عملية التغوط، ويمكن أن يستمر هذا الشعور لفترة طويلة بعد إخراج البراز.

هناك أيضًا بعض أنواع الأطعمة الأخرى التي تسبب الحكة في فتحة الشرج بسبب تهيج الجلد، مثل

شاي.

القهوة وأي مشروبات تحتوي على الكافيين.

شوكولاتة.

المشروبات الغازية.

طماطم.

المكسرات.

منتجات الألبان.

أغذية حمضية

2_ سلس البراز

سلس البراز هو حالة تؤدي إلى تسرب جزء من البراز حول منطقة الشرج، مما يؤدي إلى الشعور بالحكة في فتحة الشرج.

وذلك لأن تراكم الفضلات حول الشرج يسبب احمرارًا والتهابًا في المنطقة، مما يزيد من الشعور بالحكة.

3_ الشق الشرجي

هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من تمزق في بعض الأغشية في منطقة الشرج، وتعرف هذه الحالة بالشق الشرجي، والتي تحدث بسبب الإسهال المزمن.

أو الإمساك الشديد الذي يزيد الضغط على منطقة الشرج مسبباً بعض التمزقات، وهذه الحالة المرضية ينتج عنها بعض الآثار الجانبية مثل حكة في الشرج ونزيف.

لذلك ينصح الأطباء دائمًا بعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال وذلك لتلافي الشقوق الشرجية والحكة في فتحة الشرج.

4_ البواسير

البواسير من الأسباب التي تؤدي إلى الحكة الشرجية، بسبب ارتخاء عضلات الشرج، ويزداد الشعور بالألم والحركة مع كل حركة أمعاء.

5_ إهمال نظافة منطقة الشرج

يتجاهل الكثير من الناس نظافة منطقة الشرج مما يتسبب في تراكم بعض الفضلات حول فتحة الشرج، وهذا يسبب التهاباً وشعوراً بالحكة الشرجية.

وتجدر الإشارة إلى أن كثرة استخدام المواد العطرية والصابون أو استخدام ورق التواليت الخشن لتنظيف منطقة الشرج يسبب التهابات، وبالتالي ينتج عنه حكة وحرقان في فتحة الشرج.

6_ التهاب

يصاب الشخص بحكة في فتحة الشرج بسبب التهاب (التهاب) في منطقة الشرج، والذي ينتج غالبًا عن عدوى فطرية أو بكتيرية أو أمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

من أنواع الالتهابات التي تصيب الشرج ما يلي

الديدان الدبوسية.

المبيضات البيض، أو عدوى الخميرة.

عدوى بكتيرية (Streptococcus pyogenes).

عدوى سوس الجرب (Sarcoptes scabiei).

7_ مرض جلدي

الأمراض الجلدية التي يعاني منها الإنسان، مثل الصدفية، والتهاب الجلد التأتبي، والأكزيما، وكيسات الشعر، وغيرها تسبب الحكة والحرقان إذا حدثت في منطقة الشرج.

من أمثلة الأمراض الجلدية الأخرى التي تسبب الحكة في فتحة الشرج ما يلي

التهاب الجلد الدهني؛

التهاب الجلد التماسي.

8_ ألم عابر في المستقيم (Proctalgia fugax)

ألم المستقيم العابر (Proctalgia fugax) هو حالة مرضية يصاب بها الشخص، مما يسبب ألماً حاداً في منطقة التعليق التوضيحي والشعور بالحكة، ويستمر الألم لفترة تتراوح من بضع ثوانٍ إلى 30 دقيقة.

9_ أمراض الجهاز الهضمي

كما ذكرنا في إجابة السؤال “هل يسبب القولون حكة في فتحة الشرج، فهو من أمراض الجهاز الهضمي التي تصيب الشخص المصاب بالحكة الشرجية، ومن أمثلة هذه الأمراض ما يلي

التهاب المعدة أو الأمعاء (داء كرون).

تراكم البراز

متلازمة القولون المتهيّج.

تدلي الشرج.

قرح المستقيم

10_ إستعمال بعض الأدوية

هناك بعض الأطباء الذين ينسبون سبب الحكة الشرجية إلى استخدام بعض أنواع الأدوية، ومنها ما يلي

الكينين.

زيوت معدنية.

الكولشيسين.

تحاميل؛

بعض أنواع المضادات الحيوية.

11_ الامراض الجسدية

قد يصاب الشخص بحكة في فتحة الشرج نتيجة مرض جسدي مثل

الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.

مرض فقر الدم.

سرطان الدم.

مرض الكبد.

فشل كلوي.

داء السكري المزمن.

زيادة نشاط الغدة الدرقية.

بدانة.

12_ اسباب اخرى

الرطوبة في منطقة الشرج بسبب ممارسة الرياضة.

ارتدِ سراويل ضيقة.

ارتدِ ملابس داخلية من النايلون.

وتجدر الإشارة إلى أن الشعور بالتوتر والقلق والضغوط النفسية الأخرى يمكن أن يسبب الشعور بالحكة الشرجية.

أنواع الحكة الشرجية

بعد الاجابة عن السؤال هل يسبب القولون حكة في الشرج، سنتحدث عن انواع الحكة الشرجية والتي تنقسم الى نوعين على النحو التالي

1_ حكة أولية

الحكة الأولية مجهولة السبب. من الصعب تحديد سبب الحكة الشرجية، وهي الأكثر شيوعًا.

2_ حكة ثانوية

الحكة ناتجة عن عدة أسباب يسهل التعرف عليها مثل الأمراض الجلدية أو الالتهابات في منطقة الشرج.

علاج الحكة الشرجية بشكل طبيعي

في سياق الحديث عما إذا كان القولون يسبب الحكة في الشرج، سنعرض بعض الطرق الطبيعية التي تستخدم لعلاج الحكة الشرجية، ومنها ما يلي

1_ الموز

يمكن استخدام الموز لتخفيف الحكة في منطقة الشرج عن طريق إضافة موزة إلى كوب من الحليب الساخن وخلطها معًا وتناول كوب من المشروب يوميًا.

2_ جل الصبار

ضع جل الصبار حول منطقة الشرج لتقليل الاحمرار والحكة.

3_ بذور المانجو

لتقليل الشعور بالحكة في منطقة الشرج، يمكنك طحن بعض بذور المانجو للحصول على مسحوق ناعم ممزوج بعسل النحل، ثم وضع المزيج على منطقة الشرج.

4_ التين المجفف

إذا كنت تعاني من حكة في فتحة الشرج، يمكنك نقع 4 حبات من التين المجفف في كوب من الماء وتناولها في الصباح الباكر قبل الأكل.

5_ بذور الكمون

للتخلص من الشعور بالحكة في الشرج بسبب الالتهابات، يمكنك نقع بعض بذور الكمون في كوب من الماء، ثم شرب الماء المنقوع يوميًا في الصباح.

6_ التوت الاحمر

يستخدم التوت الأحمر لعلاج الحكة الشرجية عن طريق وضع بعض التوت الأحمر المسحوق داخل قطعة قماش لاذعة ووضعها على منطقة الشرج.

7_ الكمادات الباردة او الساخنة

لتقليل احمرار وحرق منطقة الشرج، يمكن استخدام كمادات الماء البارد أو الساخن، لأنها تساعد على تهدئة التهيج وتخفيف الحكة.

8_ فجل

يتم تحضير عجينة من مسحوق الفجل الحار والحليب ليتم وضعها على منطقة الشرج لتخفيف الحكة.

9_ عصير ليمون و نعناع بالعسل

يساعد عصير الليمون والنعناع مع العسل على تخفيف الحكة أو الألم في منطقة الشرج.

دائما تكونه عارض الإصابة بالبواسير كواحد من ابرز الأسباب وجود التهاب وحرقة بمنطقة الدبر بالإضافة إلى ذلك الوجع الذي تسببه، ويرجع ذلك إلى استرخاء الحادث بسبب لضعف عضلات الدبر، وعليه فيتم التسبب في حدوث اوجاع بمنطقة الدبر .