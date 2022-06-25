هل اللحوم الحمراء جيدة أم سيئة

هل اللحوم الحمراء جيدة ام سيئة لا أوصي بتناول اللحوم المصنعة. أوصي بتناول اللحوم من الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب لأنها لن تسبب مشاكل خطيرة.

تتولد بعض المواد الكيميائية السامة عند تسخين البروتينات، خاصةً إذا قمت بتسخينها بالسكر، مثل صلصة الشواء المليئة بالسكر.

من الأفضل عدم الإفراط في طهي اللحوم الحمراء لأنه كلما ارتفعت درجة حرارة اللحم، زادت المواد الكيميائية الموجودة فيه.

يمكنك أيضًا تقليل هذه المواد الكيميائية عن طريق الإضافة

خردل

ثوم

فلفل اسود

الأشخاص الذين لديهم بالفعل فائض من الحديد قد يواجهون مشكلة كبيرة في تناول اللحوم الحمراء لأنها محملة بالحديد.

يمكن أن يصبح تراكم الحديد سامًا إذا استهلك الشخص الكثير منه.

إذا كنت تستهلك اللحوم الحمراء ولم تشعر بالراحة بعد ذلك، يجب عليك اختبار الحديد لأنك قد تكون تعاني من زيادة الحديد.

يمكن أن يؤثر الحديد

قلب

الدماغ

كبد

خطوات يجب اتخاذها لتجنب المخاطر المتعلقة باللحوم

لا تفرط في طهي اللحم

استهلك اللحوم الحمراء الطبيعية غير المصنعة

افحص مكواةك

خذ مستحلبًا معدنيًا إذا كان لديك EDTA غني بالحديد

إذا كان لديك أي من الحالات الوراثية المذكورة أعلاه، فقد ترغب في التبرع بالدم

تجنب المكملات التي تحتوي على الحديد، والأطعمة المدعمة، والكحول، وأواني الطبخ التي تحتوي على الحديد

هل اللحوم الحمراء جيدة ام سيئة و و