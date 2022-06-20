هل المنصورة محافظه أم مدينة؟ وأشهر معالمها

وهي من أشهر الأماكن في جمهورية مصر العربية ، حيث تضم العديد من المعالم السياحية والتعليمية والخدمية والدينية. ننشر في هذا التقرير إجابة السؤال: هل المنصورة محافظة أم مدينة؟

معالم المنصورة

أسس المنصورة الملك الكامل محمد بن الملك العادل أحد ملوك الدولة الأيوبية عام 616 هـ.

جاءت أول خريطة للمنصورة في نهاية القرن التاسع عشر عام 1887 م.

تعتبر المنصورة من أهم الأماكن التي لعبت دورًا رئيسيًا في انتصار أكتوبر 1973 ، حيث كانت أهم معركة جوية عربية في ذلك الوقت.

وتنقسم المنصورة إلى وحدات محلية منضمة إلى المجلس الشعبي المحلي بمدينة ووسط المنصورة.

جامعة المنصورة

من أهم معالم جامعة المنصورة التي تأسست عام 1973 لها فرع بمحافظة دمياط.

احتلت جامعة المنصورة المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات في مصر بعد الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة ، بالإضافة إلى المركز التاسع على مستوى الجامعات في إفريقيا.

كما توجد القرية الأولمبية بجوار الجامعة والتي تضم ملاعب سباحة وملعب رياضي وملاعب اسكواش وكرة طائرة.

من بين أماكن الخدمة مركز الكلى والمسالك البولية ، وهناك أيضًا محطة أبحاث البستنة ومحطة أبحاث تضم عددًا من العلماء المتخصصين في مجال أبحاث نباتات البستنة.

بينما يضم نادي المنصورة الرياضي ملعبًا رسميًا لكرة القدم ومسبحًا وناديًا اجتماعيًا ، بالإضافة إلى القرية الأولمبية التي تبلغ مساحتها 15 فدانًا.

هل المنصورة محافظة؟

وسننشر في السطور التالية إجابة السؤال: هل المنصورة محافظة أم مدينة؟

المنصورة هي مدينة مصرية ، وعاصمة محافظة الدقهلية ، وكذلك عاصمة مركز المنصورة.

المنصورة هي مدينة تقع في محافظة الدقهلية شرق الدلتا وشمال مصر ، تطل على الضفة الشرقية لفرع دمياط لنهر النيل ، وتواجه مدينة طلخا.

تبعد المنصور عن القاهرة حوالي 120 كيلومترًا ، وتبلغ مساحتها 25 كيلومترًا مربعًا ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 38416 نسمة لكل كيلومتر مربع.