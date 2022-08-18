هل المنى طاهر ام نجس ، أثار تسائلات العديد من الرجال التعرف على خروج المني من العضو الذكري كونه نجس أم غير نجس ، ويعد خروج المنى يستوجب الغسل إذا خرج بشهوة ومتعة ، كون انه خرج في الحلم أم في اليقضة لا خلاف في ذلك ، ولا يجوز على الشخص الصلاة أو الاقتراب من القران الكريم أو الحج إلا بعد قيامه بالاغتسال عبر ايصال الماء الى جميع مناطق الجسد ، وفي حالة الصيام في حال نزول المني بشكل عمد يبطل صيام الشخص ، تابعوا معنا .

هل السائل المنوي طاهر أم نجس

اختلف الفقهاء في حكم المني للرجل، طاهرًا أو نجسًا، في ثلاثة أقوال نذكرها

المذهب المالكي يرى المالكيون أن السائل المنوي نجس كالبول، ويجب غسله مبللاً وجافًا من الثياب والجسم.

المذهب الحنفي ذهب الحنفية إلى نجاسة السائل المنوي، ويكفي فركه، فيغسله إذا كان مبتلا.

المذهب الشافعي والحنبلي يرى المذهب الشافعي والحنبلي أن السائل المنوي طاهر وقذر كالمخاط والبصق، وليس نجسًا، وهو الأرجح.

ما هو السائل المنوي

السائل المنوي مادة معقدة تنتجها الأعضاء التناسلية الذكرية. يتكون هذا السائل في الغالب من الماء والبلازما والمخاط (مادة تشحيم)، ويحتوي أيضًا على 5 إلى 25 سعرة حرارية، ويتكون من كميات صغيرة من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك سترات الكالسيوم والفركتوز والجلوكوز وحمض اللبنيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبروتين والزنك، والجدير بالذكر أن خروج السائل المنوي يقتضي الغسل إذا خرج بسرور، سواء خرج أثناء اليقظة أو النوم. حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم الجسد بالماء بنية، ومضمضة الفم والأنف، وإخراجها عمداً يبطل صيام الصائم.

هل يجوز الصلاة بالملابس التي عليها منى

اختلف العلماء في الصلاة بالثوب الذي وقع علي.

وهو نجس كالبول فيغسل مبللاً وجافاً من الثياب ومن البدن.

ينجس إذا كان جافاً ويغسل إذا كان رطباً.

إنه طاهر وقذر كالمخاط والبصاق. ويكفي أن يمسحها فقط، وهو الراجح.

هل المنى طاهر ام نجس ، يقتضي الأمر عند عملية نزول المني الغسل جيداً بتعميم جميع الجسد بالماء ، وفي حال الصيام يفضل تجنب انزاله المني عمداً كونه يبطل الصيام ، وفي حال نزوله دون عمد لا خلاف في ذلك يغتسل المرء فقط ولا يبطل الصيام .