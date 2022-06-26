هل انتحر قاتل ايمان ارشيد

انتحار قاتل إيمان أرشيد، صدرت مؤخراً معلومات جديدة حول قضية مقتل إيمان أرشيد التي توفِيْت فِيْ جامعتها أثناء حضورها أحد الامتحانات نهاية العام الدراسي.

هل انتحر قاتل إيمان أرشيد

أصدرت مديرية الأمن العام فِيْ الأردن، اليوم الأحد 26 حزيران 2022، بياناً رسمياً، أكدت فِيْه تحديد هُوية ومكان الجاني فِيْ قضية طالب علوم خاص، مشيرة إلى أن الأخير انتحر وهُو مطوق بالأمن العام. . كَمْا أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تطورات جديدة فِيْ القضية لاحقًا وأن إحسان السلامات، قاضٍ فِيْ المحكَمْة الجنائية الأردنية العليا، أفاد بعدم الإفراج عن أي دليل على مقتل إرشيد وفقًا لتقدير الأجهزة الأمنية، ومن المتوقع أن يتم ذلك فِيْ غضون ساعات .. سيتم نشر معلومات جديدة ورسمية ومؤكدة عن تفاصيل القضية كاملة ومصير الجاني.

من هُو قاتل إيمان أرشيد

قاتل إيمان ارشيد طالبة العلوم التطبيقية عدي خالد عبد الله حسن شاب أردني الجنسية. يُقدر أنه يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، من مواليد الأردن. يبدو أن الجاني أوحى بفكرة الجريمة النكراء من تفاصيل قِصَّة نيرة أشرف الشاهدة بجامعة المنصورة، حيث قرر تكرار السيناريو، ولكن فِيْ مسرح مختلف وفِيْ بلد آخر، والأخبار. انكسرت أن الأخيرة هددت الضحية التي رفضت الارتباط به فقتلها وهُو الأمر الذي استنكره والداها مما استبعد فكرة وجود علاقة غرامية مع ابنتهما.

من هِيْ إيمان أرشيد الطالبة فِيْ جامعة العلوم التطبيقية

إيمان ارشيد طالبة فِيْ كلية التمريض تحمل الجنسية الأردنية. أصبحت قضية اغتيالها مسألة رأي عام فِيْ الأردن وفِيْ العالم العربي ككل. درس التمريض فِيْ جامعة خاصة فِيْ الأردن. كانت تبلغ من العمر عشرين عاماً وتفوقت فِيْ دراستها وهِيْ الأصغر سناً عدا والديها وهِيْ شابة مبدعة وطموحة تنبض بالحياة بحسب شهادات أبناء الحي للخونة.

القِصَّة الكاملة لإيمان أرشيد

لا تزال قضية مقتل إيمان أرشيد يلفها الغموض، حيث وثق الممثل الرسمي لمديرية الأمن العام فِيْ الأردن فِيْ عدم الإدلاء بأقوال للجهات الرسمية إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة. قالت الضحية إنها اتصلت بابنتها وأبلغتها أنها ستغادر الامتحانات فِيْ الساعة العاشرة صباحًا، حيث كانت تحضر للامتحانات الخميس الماضي 23 يونيو 2022 م، ثم اتصلت بها مرة أخرى فِيْ الساعة الثلاثين لإبلاغها. ممرضة توفِيْت ابنتها وهِيْ الآن فِيْ مركز ابن الهِيْثم الساحي، وبعد أن خلص شهُود عيان أكدوا أن الأخيرة أصيبت برصاص شخص خارج الجامعة، دخل الحرم وقام بعمله الشنيع ورفض الأمن الإدلاء بأي تصريح بخصوص ذلك رغم معرفته بهُوية الجاني حفاظا على سرية التحقيق.

جامعة إيمان ارشيد للعلوم التطبيقية

منذ اللحظات الأولى لنبأ مقتل إيمان فِيْ حرم الجامعة الأردنية الخاصة للعلوم التطبيقية، أصدرت إدارة الجامعة بياناً رسمياً، حداداً على وفاة الراحَلْ أرشد الطالب فِيْ كلية التمريض، إن شاء الله. بالصبر والعزاء فِيْ حزنهم وتعهدوا بمحاكَمْة الجاني من خلال التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الهدف المنشود وهُو القبض على الجاني ومحاسبته.

اذن بهذه القراءة السريعة لتطورات قضية الطالبة الاردنية فِيْ الجامعة التطبيقية نصل الى الخاتمة فِيْ هذا المقال بعنوان انتحار ايمان ارشيد حيث ننقل عبر فقرات مختلفة معلومات وحقائق عن الجاني والضحية. وأقوال الجهات القضائية والتأمينية الخاصة بالقضية.