هل انتهاء إقامة المستقدم تمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر ام لا ، قد تسائل العديد من الأشخاص الحاصلين على إمكانية الاقامة داخل المملكة العربية السعودية ، والتي تعتبر من أكثر الدول طلباً للأيدي العاملة البيتية ، وياتي ذلك من قبل العديد من الدول المختلفة ومن الجنسيات الأخرى ، مما دفع الحكومة داخل المملكة العمل على تقديم مجموعة من الأنظمة والقوانين الخاصة بالمقيمين داخل المملكة، تابعوا معنا .

هل انتهاء إقامة مقدم الطلب يمنع تمديد تأشيرة الزيارة للزائر أم لا

لا يمنع ذلك، حيث يمكن تمديد التأشيرة بعد انتهاء إقامة مقدم الطلب، كما أفادت إدارة الجوازات رداً على أحد الاستفسارات عبر موقع تويتر حول إمكانية تمديد تأشيرة الزائر للزائر على الرغم من انتهاء مدة الإقامة. إقامة مقدم الطلب، حيث إن عدم تجديد إقامة مقدم الطلب لا يؤثر على إجراءات تمديد التأشيرة، حيث يتيح للزوار إمكانية تقديم طلبات التمديد بشكل رسمي من خلال تعليمات خاصة.

ما هي مخالفة عدم تجديد الاقامة

أكدت إدارة الجوازات فرض غرامات وغرامات مالية على تأخير تجديد الإقامة للمقيمين على النحو التالي

المرة الأولى غرامة 500 ريال سعودي.

المرة الثانية غرامة تأخير تصل إلى 1000 ريال سعودي في حال عدم تجديد الإقامة للمرة الثانية.

المرة الثالثة في حالة عدم تجديد الإقامة للمرة الثالثة يتم ترحيل المقيم خارج المملكة العربية السعودية.

طريقة تجديد الإقامة في السعودية 1444

يمكن للمقيم تجديد الإقامة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى منصة أبشر.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المتوفرة وقم بتسجيل الدخول.

سيتم إرسال رمز التفعيل إلى رقم هاتفك.

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الدعائية.

اختر خدمة تجديد الإقامة.

اقرأ جميع تعليمات الخدمة عبر الموقع.

انقر فوق أيقونة التالي.

اختيار العامل المراد تجديد اقامته.

اضبط مدة الإقامة ثم قم بتأكيد البيانات.

انقر على زر تجديد الإقامة.

متطلبات تجديد تصريح الإقامة للمقيم في المملكة العربية السعودية

يشترط الالتزام بعدد من المتطلبات الهامة عند تقديم طلب تجديد الإقامة، وهي كالتالي

إقامة المقيم داخل إقليم المملكة العربية السعودية عند تقديم طلب التجديد.

امتلاك جواز سفر ساري المفعول.

يجب أن يكون لديك تأمين صحي.

التأكد من سداد جميع رسوم تجديد الإقامة.

التخلص من المخالفات المرورية بدفعها.

تأكد من أن المقيم ليس لديه ولد يزيد عمره عن 18 عامًا.

يشترط عمل بصمة وصورة للمقيم في إدارة الجوازات.

فترة سماح بعد انتهاء الزيارة العائلية

أكدت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية أن تمديد التأشيرة هو سبعة أيام قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، أو يتم تمديدها بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاثة أيام على انتهاء التأشيرة، مع الحرص على عدم تمديد التأشيرة. أكثر من 180 يومًا داخل المملكة العربية السعودية.

هل انتهاء إقامة المستقدم تمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر ام لا ، تعد السعودية من اكثر الدول التي تضع رقابة على عملية منح الإقامة للوافدين من الخارج سواء من أجل زيارة او عمالة بيتية ، ويأتي ذلك ضمن خطة معرفة الوافدين داخل المملكة وأماكنهم ، كما تعرفنا على طريقة تجديد الإقامة في السعودية 1444 .