هل انقرض النمر العربي ، يأتي الى أذهان الكثير منا ممن يقيمون داخل شبه الجزيرة العربية حول هل هنالك نمر عربي ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة الجهود التي تبذل خلال الفترات الاخيرة للحفاظ على ما تبقى من هذه الحيوانات حية ، مما دفع ذلك الامر الى تزادي الاستفسارات حول وجود حيوان النمر العربي ، حيث أعلنت الجزيرة العربية عقب نجاح ولادة للنمر العربي في إحدى محمياته ، تابعوا معنا للتعرف على آخر الدراسات عن النمر العربي .

ما هو النمر العربي

النمر العربي في اللغة الإنجليزية “Panthera pardus nimr”، حيوان من عائلة القطط وتقسيم الفهود، موطنه الأصلي شبه الجزيرة العربية، هو أصغر فرد في سلالات النمر من حيث الحجم. أكدت الدراسات الوراثية أنه نوع فريد ينحدر من نمر بري واحد في شبه الجزيرة العربية، والذي يربطه البعض بالنمر الأفريقي، النمر العربي هو حيوان قطري آكل للحوم من الثدييات والقطط، فضلاً عن كونه الأقوى والأكبر. أنواع القطط العربية، مع ملاحظة أنها الأصغر بين النمور وتنتشر في الغالب في آسيا وأفريقيا.

أين النمور العربية

أكدت الدراسات البيئية أن النطاق الجغرافي الذي ينتشر فيه النمر العربي غامض إلى حد ما، وقد انخفض منذ التسعينيات بنحو 90٪، لكنه انتشر بشكل عام في الأطراف الغربية لشبه الجزيرة العربية. ثم تتجه مناطق تواجدها شمالاً لتركز وجودها في السعودية وتنخفض تدريجياً باتجاه جنوب الأردن وسوريا، وأجزاء صغيرة من صحراء سيناء في مصر، بحيث تتركز مناطق معيشتها في الجبال والسهول المجاورة لها. الأكثر كثافة.

هل النمر العربي منقرض

النمر العربي هو نوع من النمر المهدّد بالانقراض، لذلك تم إدراجه في قائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة باللون الأحمر مما يشير إلى الكائنات الحية المعرضة لخطر الإبادة. وتتوزع الأجناس على نطاق واسع في عدة أماكن، بحيث لا يتجاوز مجموع أفراد النمر العربي البالغين 50 فردًا، ويستمر العدد في الانخفاض منذ ذلك الحين.

نجحت المملكة العربية السعودية في إنتاج نمرين عربيين مهددين بالانقراض

أكدت المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة محافظة العلا، مؤخرًا، نجاح ولادة نمرين عربيين “أنثى”، في حالة نادرة لأكثر المخلوقات المهددة بالانقراض في الوقت الحاضر بسبب فقدان قابليتها للحياة في الطبيعة على مر السنين. التي تنفذ برنامج الاسر والتربية في محاولة للحفاظ على سلالة النمور العربية، لاستعادة الحياة الفطرية في المملكة من خلال تجديد وتأهيل النظم البيئية، باتباع استراتيجية متعددة المبادرات، بدأت بتخصيص محمية شرعان الطبيعية، والتي يشمل عددا من هذه الأنواع، فضلا عن تخصيص صندوق دعم مالي قدره 25 مليون دولار.

شكل النمر العربي

لون النمور العربية لونه أصفر مائل للصفرة وبقعه السوداء، على عكس بقية النمور، تنتشر فقط على الظهر. أما باقي الجسم فهو أصفر باهت إلى أبيض. عيونه زرقاء، على عكس النمور الأفريقية. تزن الأنثى البالغة 20 كيلوغراماً، أي ما يعادل 45 رطلاً. يبلغ وزن الذكر 30 كيلوغراماً، أي ما يعادل 65 رطلاً، وهي أصغر من باقي السلالات. كما ذكرنا أعلاه، فإن الأجناس متطابقة في الغالب ولكن تختلف في الحجم، وذيلها الطويلة لها أهمية كبيرة من حيث التوازن، خاصة عند تسلق الأشجار.

الفرق بين النمر العربي والفهد

توجد عدة اختلافات في سجل ch-Record بين النمر العاري والفهد، وهي كالتالي

السرعة تبلغ سرعة الفهد 70 ميلاً في الساعة مقارنة بـ 40 ميلاً في الساعة كسرعة النمر العربي.

الأسرة والجنس كلاهما ينتميان إلى عائلة السليريات في مملكة الحيوان، ولكن الاختلاف في الجنس هو جنس النمر Acrimony، والنمر من جنس Panthera.

الفراء النمر به بقع سوداء تغطي كامل الجسم والبطن بني، بينما النمر العربي أصفر مع بقع سوداء وبطنه أبيض.

الزئير الزئير خاص بالنمر العربي أكثر من النمر الذي يميل صوته إلى العواء.

بنية الجسم حجم جسم الفهد يقارب ضعف حجم جسم النمر العربي، مع تشابه كبير في الشكل.

هل انقرض النمر العربي ، يعتبر النمر العربي من الحيوانات الثدية والتي تتكاثر بالولادة ، يعتبر أصغر درجة من سلالات النمور ، ويعتبر من الحيوانات التي تأكل اللحوم ، ينتشر في الغابات الأسيوية والافريقية ، كما أوضحنا عدد ها التي لا تزال على قيد الحياة .