هل ايفون يدعم المثليين

هل تدعم إيفون المثليين الشذوذ الجنسي من الظواهر التي انتشرت فِيْ جميع أنحاء العالم، خاصة مع التوسع الهائل فِيْ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التقنيات الحديثة، حيث أصبح العالم حَقيْقَة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا وثيقًا، حيث أصبح قادرًا على نقل الجميع الظواهر الاجتماعية بين الدول، وإلا، ومن خلال هذا سنكتشف من هم المثليون جنسياً وما إذا كانت إيفون تدعم المثليين جنسياً.

من هم المثليون جنسيا

المثليون جنسياً هم أشخاص لديهم ميول وعواطف غير طبيعية، حيث يعتمد اهتمامهم العاطفِيْ وجاذبيتهم على أشخاص من نفس النوع وغالبًا ما يستخدم مصطلح (مثلي الجنس) للرجال، بينما يُطلق على الشذوذ الجنسي للنساء أيضًا (السحاقيات) فِيْ السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت المثلية الجنسية شائعة فِيْ اليونان القديمة وروما، وأصبحت العلاقات بين الرجال والمراهقين على وجه الخصوص موضوعًا رئيسيًا للكلاسيكيات الغربية فِيْ السنوات الأخيرة، فِيْ حين أن الثقافات المسيحية واليهُودية، إلى جانب الثقافات الإسلامية، بها تشوهات غير مقبولة بشكل عام.

هل يدعم iPhone LGBT

يدعم iPhone الأشخاص المثليين، وقد أصبح هذا واضحًا منذ الإعلان عن Apple Watch Pride Edition فِيْ عام 2016. كانت فرق Apple’s Pride المنفصلة عرضًا واضحًا لكيفِيْة وقوف الشركة فِيْ وجه LGBT ودعم أفراد مجتمعهم. اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية ورهاب المثلية الجنسية والمتحولين جنسياً تم الكشف عن Apple Watch Pride Edition لأول مرة، والذي يضم مجموعة واسعة من الألوان المستمدة من الأعلام التي تمثل المثلية الجنسية، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن الرئيس التنفِيْذي لشركة iPhone يقدم اعترافًا صريحًا بأن العدالة فِيْ هذا الأمر الفئة هِيْ التركيز الأساسي، والتركيز على دعم حركة LGBT.

هل تدعم Samsung LGBT

دعم سامسونج للمثليين جنسياً غير واضح، حيث صرح (كيم جونغ سوك)، مدير فريق الاتصالات فِيْ (Samsung Electronics)، أن الشركة ليس لديها سياسة لدعم الموظفِيْن، بينما تعمل Samsung من أجل احترام حقوق جميع الأشخاص، لكن من ناحية أخرى، وقعت شركة Samsung مؤخرًا على حقوق المثليين فِيْ تكساس.

شركات دعم LGBT

المدرجة أدناه هِيْ الشركات التي تدافع عن القضايا المتعلقة بالسياسات والإجراءات الشخصية للمديرين التنفِيْذيين المشهُورين، والإعلان عن المنتجات، وسياسات مكان العمل

شركة أمازون

صوت الرئيس التنفِيْذي (جيف بيزوس) مع محفظته ومن المحتمل أن تبرعه فِيْ عام 2012 بما يصل إلى 2.5 مليون دولار ذهب إلى المنظمة (من نفس النوع) فِيْ ولاية واشنطن، وهُو أكبر تبرع من نوعه فِيْ الوقت الحالي، بالإضافة إلى إصدار أمازون (AMZN) ومقره سياتل، ظهر إعلان يظهر رجل مثلي الجنس يشتري قارئ Kindle الإلكتروني.

شركة جوجل

ليس لدى Google مجموعة عمل داخلية تسمى Gayglers فحسب، بل إنها أصدرت بيانًا جريئًا حول حقوق المثليين قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فِيْ سوتشي العام الماضي، وتحتج Google على السياسات المناهضة للمثليين فِيْ روسيا منذ عرض (Google Doodle) ألوان قوس قزح على الصفحة الرئيسية للشركة.

شركة انستغرام

فِيْ وقت سابق من هذا العام، أطلق تطبيق Instagram أول قناة للمثليين، والتي كانت متوفرة فِيْ أعلى الصفحة المخصصة لاستكشاف التطبيق، وتم إنشاء القناة بالتعاون مع (Raymond Braun)، بالإضافة إلى الحصول على (#VisibleMe) بعد مجموعة من الصور ومقاطع الفِيْديو التي تحمل الاسم نفسه، بالإضافة إلى القناة، والتي تضمنت مقاطع فِيْديو مع أشخاص مثل نجمة الفِيْديو (بريندان جوردان) وآنا (كيت) إيلا جيزيل، على اتصال أخبار مثلي الجنس عبر الإنترنت ومنصة مشاركة بينهما.

شركة ستاربكس

بالنسبة إلى الرئيس التنفِيْذي (هُوارد شولتز)، فإن دعم حقوق المثليين يدل على مواجهة مباشرة مع مستثمر اقترح أن موقف ستاربكس قلل من النتائج، لكن شولتز قال فِيْ اجتماع المستثمرين فِيْ عام 2013 “إذا شعرت بالاحترام يمكنك ذلك الحصول على أداء أعلى [من] “الـ 38٪ التي حصلت عليها العام الماضي هِيْ دولة حرة.” أخبر المستثمرين أن اعتراضهم يمكن أن يبيع أسهمه فِيْ ستاربكس ويذهب لشراء أسهم فِيْ شركات أخرى.

موقف الإسلام من الشذوذ الجنسي

لا شك أن الدين الإسلامي يحرم الشذوذ، سواء كانت بين الرجال أو النساء، وعقوبة الأمرين مختلفة، لأن المثلية بين الرجال هِيْ القتل الوحيد، بينما السحاق عند النساء ليس له حد، ولكن هناك عقاب، وكلها مرتبطة بالفعل، بينما الميل البسيط الذي لا يصل إلى العزم أو العزم ولا ينتهِيْ بالأقوال أو الأفعال، لا يعاقب الإنسان، لأنه يقع فِيْ حالة جهاد صاحبها له وهذا من علامات التقوى التي تعتبر من أعمال الطاعة التي تستحق الثواب.

فِيْ نهاية مقالتنا، اكتشفنا من هم المثليون، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان iPhone يدعم المثليين وما إذا كانت Samsung تدعم المثليين، كَمْا قدمنا ​​أيضًا شركات تدعم المثليين وموقف الإسلام من المثلية الجنسية.