هل بريطانيا وإنجلترا دولة واحد، إنّ مجموعة كبيرة من الناس في سكان العالم عادةً يكونون غير متمكنين على التفريق بين المُسمّيات التاريخية لمجموعة كبيرة من الدول؛ فمثلاً في الكلام عن بريطانيا، وبريطانيا الكبرى، والمملكة المتّحدة، وإنكلترا نجد أنّها كُلّها عبارة عن مجموعة كبيرة من المسمّيات المنتشرة والمستعملة في مجموعة كبيرة من الموسوعات والمقالات، لكن بينها اختلافات كبيرة وجوهرية لا يجب الخطأ فيها.

هل بريطانيا وإنجلترا دولة واحدة

هناك الكثير من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التمييز بين العديد من أسماء الدول، اسم إنجلترا وبريطانيا أسماء شائعة ويعتقد الناس أنهم دولة واحدة ولا يمكنهم التمييز بين الفرق بين الكلمتين، لكن الجواب على السؤال هل بريطانيا وإنجلترا دولة واحدة لا، جاءت كلمة إنجلترا من اللغة الإنجليزية أما اسم بريطانيا فيأتي من الإمبراطورية البريطانية.

كما يوجد الكثير من الأشخاص الذين يخلطون بين أسماء إنجلترا وبريطانيا والمملكة المتحدة، لذلك سنتعرف من خلال الفقرات التالية على الفرق بين إنجلترا وبريطانيا وما هي المملكة المتحدة.

أولاً المملكة المتحدة

المملكة المتحدة تضم المملكة المتحدة أيضًا الجزيرة الشمالية لأيرلندا.

لندن هي عاصمة المملكة المتحدة، وتبلغ مساحتها حوالي 243،610 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 64430.428 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2016، وبذلك تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثالثة والعشرين من حيث عدد السكان في مستوى العالم.

كما كان للمملكة المتحدة العديد من الأدوار البارزة في كل من مجال السياسة والاقتصاد العالمي، وقد لعبت ولا تزال تلعب دورًا مهمًا في التاريخ الحديث، حيث سميت بالمملكة لأنها تتميز بموقع حيث الشمس. لا تضع أبدًا وتمتد من الشرق إلى الغرب.

ثانياً بريطانيا

أو ما يسمى ببريطانيا العظمى، وهي جزء من أجزاء المملكة المتحدة، وبريطانيا على وجه الخصوص هي الجزء الأكبر من المملكة المتحدة. هذا التصنيف هو تسمية غير رسمية، لكنه أحد الأسماء السياسية المعطاة للجزيرة التي تحتوي على إنجلترا وويلز واسكتلندا، لذا فهي ليست دولة منفصلة. .

تعد جزيرة بريطانيا من أكبر الجزر الأوروبية، حيث تمثل ما يقرب من 73٪ من إجمالي مساحة الجزر، وتقع جزيرة بريطانيا في شمال غرب قارة أوروبا، وتبلغ مساحتها حوالي 73٪ من إجمالي مساحة الجزر. ما يقرب من 229،848 كيلومتر مربع.

تضم بريطانيا ما يقرب من 90٪ من إجمالي سكان المملكة المتحدة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 60.8 مليون نسمة، ويعود السبب وراء هذا الاسم إلى العصور الوسطى، عندما تم استخدام اسم بريطانيا في العصور الوسطى لتمييزها عن الصغرى. بريطانيا التي تقع في دولة فرنسا.

ثالثا انجلترا

أما إنكلترا فهي من الدول الواقعة في جزيرة بريطانيا العظمى الواقعة داخل المملكة المتحدة، وتقع إنجلترا على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من جزيرة بريطانيا، وهي أكبر دولة فيها، حيث تحتل إنجلترا ما يقرب من 57٪ من المساحة الإجمالية لجزيرة بريطانيا العظمى، حيث تبلغ مساحة إنجلترا حوالي 130279 كيلومتر مربع.

أما بالنسبة للسكان، فإن إنجلترا تضم ​​ما يقرب من 86٪ من إجمالي سكان جزيرة بريطانيا العظمى، أي حوالي 53 مليون نسمة، ومدينة لندن هي عاصمة إنجلترا، وهي أيضًا عاصمة المملكة المتحدة بأكملها، و إن إنجلترا ليست دولة لها حكومتها الخاصة، ولكنها تخضع تمامًا لسياسة المملكة المتحدة لحكومتها.

تاريخ موجز لبريطانيا وإنجلترا

بعد تحديد إجابة السؤال هل بريطانيا وإنجلترا دولة واحدة، سنقدم لمحة تاريخية موجزة عن إنجلترا وبريطانيا، حيث يعود تاريخ كل من بريطانيا وإنجلترا إلى ما يقرب من مليون عام، لكن في البداية لم يلعبوا. كان لهم دور في تشكيل التاريخ، بل كانوا على هامش التنمية في العصور القديمة.

في القرن الخامس الميلادي، بدأت بريطانيا تظهر بشكل أكثر بروزًا، وكان سبب عزلها عن العالم نوعًا ما يرجع إلى موقعها الجغرافي رغم تميزها، إلا أنها كانت عيبًا في بعض الحالات.

كان من الصعب الوصول إليها من قبل المسافرين والمهاجرين لأنها جزيرة محاطة بالمياه ويصعب الوصول إليها. كانت أول مستوطنة بشرية لها من قبل مجموعة من الصيادين الذين استغلوا موقعها للصيد، وكان ذلك في الألفية الثامنة قبل الميلاد.

في أحد العصور التي تسمى العصر الحجري الحديث في عام 4000 قبل الميلاد، كانت بريطانيا قادرة على معرفة المزيد عن الزراعة، وكان ذلك من خلال النيوليثيين الذين اتبعوا أيضًا بعض التقاليد الدينية التي تم تحديدها من خلال المقابر التاريخية الموجودة حاليًا في بريطانيا وبهذا المعدل استمرت بريطانيا في استقبال العديد من القبائل والمستوطنين وأصبحت أكثر تفاعلًا مع العالم الخارجي، حتى عام 200 بعد الميلاد، عندما طغت قبائل الكلت على بريطانيا تمامًا، وكذلك قبائل بيلجي التي استقرت في المنطقة الجنوبية الشرقية لبريطانيا.

علما ان دولة أسكوتلندا انضمت إلى مملكة المتحدة سنة 1707 بعد توقيع اتفاقية الانضمام، وأصبحت قسما كبيرا من البرلمان البريطاني سياسياً، إلا أنَّها شهدت مجموعة كبيرة من الحركات انفصالية على مرّ التاريخ؛ فمن ناحية قديمة بدأ القتال بين أسكوتلندا وإنكلترا منذ قرون طويلة.