هل بطانة الرحم المهاجرة مرض خطير، تساءل الكثير من السيدات، حول هل هل بطانة الرحم المهاجرة مرض خطير أو أنها تعد من الأمراض التي يمكن علاجها والتي لا تؤثر على حياة المرأة، حيث من الممكن أن تختلط أعراض الإصابة بطانة الرحم المهاجرة بمرض أخر له نفس الأعراض، والجدير بالذكر بطانة الرحم المهاجرة عبارة عن خروج الانسجة المكونة من الرحم من مكانها الطبيعي المعروف، و سنتعرف بشكل أكبر على هل بطانة الرحم المهاجرة مرض خطير.

هل بطانة الرحم المهاجرة مرض خطير

يعد بطانة الرحم المهاجرة عبارة عن أنسجة مشابهة لأنسجة الرحم تنمو هذه الأنسجة خارج بطانة الرحم، وتهاجر الى أماكن أخرى في الجسم، حيث يجب معالجة هذه المشكلة في أقرب وقت حتى لا تسبب الكثير من المشاكل ، حيث يمكن أن تختلط أعراض بطانة الرحم المهاجرة مع أعراض مرض عادي أخر، تواجه العديد من النساء صعوبة في التمييز بينهما ، لكن شدة الأعراض تعتمد على مكان نمو بطانة بطانة الرحم،غالبًا ما ينشأ خطر الانتباذ البطاني الرحمي من مضاعفات تكاثر الخلايا المصاحب الانتباذ البطاني الرحمي إذا تجاهلت النساء ذلك.

أعراض الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة

هناك الكثير من الأعراض التي ترافق الاصابة ببطانة الرحم المهاجرة، وفي الغالب تكون هذه الأعراض شديدة، ومن هذه الأعراض ما يأتي:

الم شديد جدا أثناء فترة الحيض

ألم شديد في منطقة الحوض

نزيف غزير جدا في الدورة الشهرية

الشعور بألم أثناء التبول

قد تحدث بعض المضاعفات في الأعراض

الشعور بالآلام الكبيرة أثناء الجماع

شعور بألم أسفل منطقة البطن

ألم في حركة الأمعاء

ما هو علاج بطانة الرحم المهاجرة

غالبية الأطباء يخصصون بعض العقاقير المناسبة للسيدات التي تتعرض الى بطانة الرحم المهاجرة، حيث يعتمد الطبيب المختص على عدة عوامل عند اختيار العلاج المناسب للمشكلة، ، وذلك طبيعة الأعراض وعمر السيدة، ورغبتها في الحمل، ويتم العلاج على النحو التالي:

العلاج عن طريق الهرمونات

مسكنات الألم، مثل: الأدوية المضادة

العلاج بالجراحة

استئصال الرحم والمبيضين

يعد الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة من الامور التي تواجه الكثير من السيدات وبالأخص في العمر المتقدم، حيث تكثر أعراض مؤلمة ومزعة لدى السيدة التي تعاني الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة مما تكثر الاسئلة حول هل بطانة الرحم المهاجرة مرض خطير .