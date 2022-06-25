هل بلحمر راقي ام مشعوذ

هل بلحمر دجال أم دجال والباطل “، ودعا السلطات إلى وضع حد لممارساته.

أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن ما يسمى بلحمر الذي يدعي أنه شخص راقٍ، يتعامل مع الجن منذ سن الخامسة، كما ذكر الأخير، مؤكداً أن العملية لا علاقة لها به. طرد الأرواح الشريرة الشرعي، بل السحر المقنع لاستغلال عقول الناس وابتزاز الأموال منهم.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته إنها “ثبت بالأدلة والاعتراف أن هذا الرجل الراقي من حمر أبو مسلم يتعامل مع الجن من النظرة الأولى، وبما أن لديه خمس سنوات، على حد قوله، مع الجن. الجنية المسمى Peacock وتنتهي بتأكيده أن لديه أصدقاء من بين الجن الذين يلتقي بهم “، مما يؤكد أن العملية لا علاقة لها بطرد الأرواح الشريرة القانوني، بل بالشعوذة المقنعة، بغرض استغلال عقول الناس وابتزاز أموالهم.

ودعت هيئة علماء المسلمين، التي تضم أبرز علماء الدين الجزائريين، “السلطات المعنية والإداريين والمجتمع المدني للوقوف في وجه هذه المهزلة”.

كذبت هيئة علماء المسلمين، ادعاءات هذا الشخص بأن شخصيات سياسية وعلمية بارزة زارته للتقدم معه، من بينهم الرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين الجزائريين، عضو مجلس الفقه بجدة، أحد أعضاء هيئة علماء المسلمين. مؤسسو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتلميذ الشيخ ابن باديس الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله.

وكانت قناة “الشروق” التليفزيونية الخاصة الجزائرية قد بثت ثلاث حلقات على الراقي بلحمر أبو مسلم الذي يستقطب يوميا مئات المواطنين إلى مدينة غليزان غربي الجزائر.

هل بلحمر راقى ام دجال