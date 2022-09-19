هل تتجاوز ألمانيا أزمة الطاقة فِيْ الشتاء.. الإجابة لدى الغاز

تخشى ألمانيا دخول شتاء أقسى وسط أزمة طاقة متصاعدة، لكن يبدو أن لوزير الاقتصاد رأي مختلف.

فرصة مطمئنة فِيْ الأفق

يعتقد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده أمامها فرصة للتغلب على أزمة الطاقة الشتوية بشكل جيد، على الرغم من توقف واردات الغاز الروسي.

من ناحية أخرى، قال حابك اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 فِيْ مدينة لوبمين الألمانية، إنه يجب توفِيْر شروط معينة لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أنه يجب خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير، وأن تكون الدولة محظوظة فِيْ ذلك. الطقس هذا الشتاء.

وأوضح حابك أن مستوى ملء خزانات الغاز يقترب من 90٪، مضيفًا أن سعر الغاز انخفض فِيْ الأسابيع الأخيرة على الرغم من توقف الواردات الروسية، مشيرًا إلَّى أنه خلال فصل الشتاء سيكون الغاز متاحًا من منشآت التخزين، وقال وقال “لكن هذا يعَنّْي أيضًا أن صهاريج التخزين ستكون فارغة مرة أخرى بحلول نهاية الشتاء، لأننا سنستهلك الغاز”، موضحًا أنه سيتعين ملء الخزانات مرة أخرى بسرعة، موضحًا أن هذا هُو سبب خطة لتلقي واردات الغاز الطبيعي المسال فِيْ Lubmin أمر فِيْ غاية الأهمية.

لوبمين هِيْ واحدة من عدة مواقع ساحلية قررت توريد الغاز المسال بالسفن ثم نقله براً إلَّى ألمانيا لتحل محل إمدادات الغاز الطبيعي الروسي التي توقفت تمامًا بسبب تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا.

انشاء محطة غاز مسال

أعلنت شركة “دويتشه ريجاس” الألمانية فِيْ وقت سابق اليوم أنها تعتزم بدء العمل فِيْ بناء محطة غاز مسال فِيْ المدينة الواقعة شمال شرق ألمانيا يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن البناء يهدف إلَّى تحديث الميناء الصناعي الذي لم تستخدمه حتى الآن سوى السفن الصغيرة، بالإضافة إلَّى إنشاء رصيف آمن، مضيفة أنه سيتم استلام الشحنة الأولى من الغاز المسال عبر الميناء الممول من القطاع الخاص بحلول القادم. ديسمبر.

أدى خفض شحنات الغاز الروسي الأرخص ثمناً إلَّى ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ ألمانيا وتسبب فِيْ ارتفاع التضخم.

تخطط شركة الطاقة الألمانية RWE و Stena-Power النرويجية أيضًا لبناء محطة وقود عائمة فِيْ Lubmin. ومن المقرر أن يتم تشغيل المحطة التي استأجرتها الحكومة بحلول نهاية عام 2023.

وذكر هابيك أنه إلَّى جانب المحطات الأخرى المخطط لها، يمكن للغاز الطبيعي المسال أن يحل محل أكثر من نصف السعة التي كانت روسيا تضخها إلَّى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. ويغطي خط الأنابيب عبر بحر البلطيق، الذي قطعت روسيا من خلاله إمدادات الغاز، بطاقة تبلغ نحو 55 مليار متر مكعب فِيْ السنة، أي ما يقرب من نصف الطلب الألماني فِيْ الماضي.

تستعد ألمانيا بحذر شديد وإجراءات مكثفة لموسم الشتاء فِيْ ظل نقص إمدادات الغاز بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبدأت برلين فِيْ التحرك بسرعة، واتخاذ خطوات من شأنها ترشيد الاستهلاك.

تعتزم ألمانيا، التي تخشى نقص إمدادات الغاز، خفض التدفئة فِيْ جميع المباني العامة هذا الشتاء، بشرط ألا تتجاوز درجة الحرارة 19 درجة مئوية، بحسب وزارة الاقتصاد.

أطلقت الحكومة حملة تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء للترويج لبعض الممارسات، مثل الحد من استخدام التكييف وتفضيل وسائل النقل العام.

اتخذت العديد من المدن زمام المبادرة لخفض درجة حرارة المياه فِيْ حمامات السباحة أو الإضاءة فِيْ المدن. تخطط بلدية أوغسبورغ فِيْ بافاريا لإطفاء بعض إشارات المرور.