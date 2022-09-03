هل تتصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. الرسوم الجمركية تجيب

فِيْ خضم التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي كانت رقائق الذكاء الاصطناعي آخر شاهد عليها، حافظت واشنطن على تعريفاتها العقابية.

الحفاظ على تعريفات ترامب العقابية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة 2 سبتمبر، الإبقاء فِيْ هذه المرحلة على التعريفات التي فرضتها واشنطن على الصين فِيْ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي كان من المفترض أن ينتهِيْ بعضها فِيْ 6 يوليو، بالإضافة إلَّى إلَّى جزء آخر يوم 23 أغسطس الماضي.

وقال مكتب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي فِيْ بيان “الرسوم الجمركية لم تنته فِيْ الذكرى الرابعة لإقرارها”. كان من المفترض أن تنتهِيْ الرسوم الجمركية الجزائية. لكن كجزء من الإجراءات، طلبت أكثر من 300 شركة أمريكية الاحتفاظ بها.

وأوضح البيان، مبررا القرار، أن “ممثلي الصناعات المحلية أشاروا إلَّى أنهم استفادوا من الإجراءات التجارية بعدة طرق”.

وأضاف أن بعض القطاعات، على سبيل المثال، تعتبر ذلك بمثابة “دفع للحكومة الصينية لوقف السياسات والممارسات التي تستهدفها الإجراءات الجمركية” أو “السماح لها بمنافسة الواردات الصينية، والاستثمار فِيْ التقنيات الجديدة، وزيادة الإنتاج الوطني، وتوظيف عمال إضافِيْين. . ”

وأكدوا أيضا أن هذا الإجراء “ساعد فِيْ مكافحة الممارسات التنافسية غير العادلة الناتجة عَنّْ سياسات وممارسات الصين لنقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل السياسات والممارسات”، وفقا لبيان الممثل التجاري.

وقال البيان إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي لن يقوم بعد الآن “بة” التعريفات والنظر فِيْ الآثار التي تشعر بها الشركات و “العواقب على الاقتصاد الأمريكي، بما فِيْ ذلك الاستهلاك”.

فُرضت سلسلة أولى من الرسوم الجمركية الجزائية فِيْ 6 يوليو 2022، قبل ثلاث دفعات أخرى. وتؤثر هذه الرسوم على واردات بقيمة 350 مليار دولار من الواردات السنوية من العملاق الآسيوي.

اتخذ دونالد ترامب هذه الإجراءات انتقاما من الممارسات التجارية الصينية التي اعتبرت “غير عادلة”. وأدان الرئيس الجمهُوري السابق “سرقة” الملكية الفكرية أو النقل “القسري” للتكنولوجيا.

وبدت إدارة جو بايدن منقسمة بشأن الاحتفاظ بهذه التعريفات من عدمه. تنتهِيْ الإجراءات المفروضة على قائمتين للسلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار و 126 مليار دولار فِيْ 24 سبتمبر 2022 و 1 سبتمبر 2023 على التوالي.

رقائق الذكاء الاصطناعي .. أحدث حلقة ضغط

أفادت بلومبرج أن إدارة بايدن تدرس خطوات لتقييد الاستثمار الأمريكي فِيْ شركات التكنولوجيا الصينية، فِيْ ضوء التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين.

من المحتمل أن يأتي احتمال فرض قيود على الاستثمار كجزء من أمر تنفِيْذي سيوقعه بايدن فِيْ الأشهر المقبلة. وأشارت الوكالة إلَّى إمكانية اتخاذ إجراء منفصل ضد تطبيق “تيك توك”.

وأضافت بلومبرج أن وزارة التجارة الأمريكية قد تفرض قيودًا إضافِيْة على الرقائق المستخدمة فِيْ حوسبة الذكاء الاصطناعي.

فِيْ غضون ذلك، يجري البيت الأبيض مناقشات مع الكونجرس بشأن مشروع قانون يلزم الشركات بالكشف مقدمًا عَنّْ الاستثمارات المحتملة فِيْ بعض الصناعات الصينية. من بين الخيارات التي تتم مناقشتها إنشاء نظام يمنح الحكومة القدرة على منع الاستثمارات بالكامل.

يعد الأمر التنفِيْذي جزءًا من استراتيجية أوسع، حيث أوقفت الولايات المتحدة مؤخرًا مبيعات أشباه الموصلات إلَّى الصين وروسيا.

وفِيْ الشهر الماضي، وقع بايدن مشروع قانون لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على التنافس مع الصين، والذي خصص حوالي 52 مليار دولار لدعم البحث والتطوير المحلي لأشباه الموصلات.

واقترحت وزارة التجارة الأمريكية قبل أيام قليلة تحديثًا بحلول نهاية العام، بشأن خطوات حماية بيانات الأمريكيين من التطبيقات المملوكة لشركات أجنبية.

مع تعرض الشركات الأمريكية لمزيد من التدقيق الحكومي بشأن البضائع التي تبيعها إلَّى الصين، أكبر مشتر للرقائق فِيْ العالم، من مصانع الإلكترونيات والمستهلكين. شددت واشنطن القيود على المبيعات لبكين، بحجة أنها تشكل خطرًا أمنيًا.

تراجعت أسهم شركة Nvidia Corp لتصنيع الرقائق بعد أن أعلنت أن القواعد الجديدة لتصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي يمكن أن تخفض إيرادات بمئات الملايين من الدولارات.

قالت شركة Nvidia Corp. لتصنيع الرقائق، إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا منها التوقف عَنّْ تصدير شريحتين من الدرجة الأولى لأعمال الذكاء الاصطناعي إلَّى الصين، والتي قد تكلفها 400 مليون دولار.

انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 6.6 ٪ بعد ساعات، وقالت الشركة إن الحظر الذي يؤثر على رقائق A100 و H100 المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي قد يتداخل مع استكَمْال تطوير H100، وهِيْ الشريحة الرئيسية التي أعلنت عَنّْها هذا العام.

يهدف الأمر التنفِيْذي لبايدن إلَّى معالجة المخاوف الواردة فِيْ قانون الدفاع عَنّْ القدرات الحرجة الوطنية.