هل تختنق ألمانيا فِيْ الشتاء بسبب الغاز.. الحل فِيْ إدارة للأزمات

يقترب فصل الشتاء فِيْ ألمانيا، وأزمة الطاقة تتصاعد، ولكن هل الحل لإقامة إدارة الأزمات فِيْ ظل الاختناقات المحتملة فِيْ إمدادات الغاز

من جهته، قال وزير الداخلية المحلي لولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا إنه رأى ضرورة تشكيل فريق لإدارة الأزمات فِيْ المستشارية فِيْ ظل الاختناقات المحتملة فِيْ إمدادات الغاز فِيْ الشتاء.

وقال أرمين شوستر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) “من أجل ضمان التنسيق مع الولايات والهِيْئات المختلفة فِيْ الحكومة الفِيْدرالية، يجب إحياء فريق إدارة الأزمات فِيْ المستشارية، والذي كان حاضرا لمواجهة أزمة كورونا”.

وشدد شوستر على أهمية حصول الدول من وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أو وكالة الشبكة الفِيْدرالية التابعة له فِيْ ألمانيا على “سيناريوهات محتملة” توضح كَيْفَِيْة التعامل مع أي نقص فِيْ إمدادات الطاقة فِيْ الشتاء، وشدد على ضرورة ذلك. أنه يمكن التخطيط للتدابير المناسبة من أجل حماية المواطنين.

يشار إلَّى أن ضخ الغاز الروسي إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 قد توقف اعتبارًا من يوم الاثنين 11 يوليو 2022 بسبب أعمال الصيانة، وهناك مخاوف كبيرة من أن روسيا لن تعيد فتح صنبور الغاز بعد أعمال الصيانة التي عادة ما تكون. يستغرق ما يصل إلَّى عشرة أيام (أي حتى 21 يوليو)، وفقًا لنورد ستريم، الذي قال إنه لن يتم تزويد ألمانيا بالغاز خلال هذه الأيام العشرة.

بدأت ألمانيا سحب الغاز الطبيعي من الاحتياطيات التي تحتفظ بها لفصل الشتاء، فِيْ ظل تراجع التدفقات من روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ وكالة الشبكة الفِيْدرالية الألمانية قولها، فِيْ 14 يوليو الجاري، إن عمليات سحب الغاز من الصهاريج تجاوزت عمليات الضخ فِيْها، حيث بلغت نسبة ملء الخزانات 64.5٪.

يشير هذا إلَّى أن وضع الإمداد فِيْ البلاد قد ساء منذ أن خفضت روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 بنسبة 60٪ الشهر الماضي.

وتسعى ألمانيا للوصول إلَّى 90٪ من تعبئة الخزانات بحلول نوفمبر المقبل، لضمان قدرتها على تلبية المطالب خلال الأشهر المقبلة.

ورفعت البلاد مستوى مخاطر الغاز إلَّى ثاني أعلى مستوى، مرحلة “التأهب”، فِيْ يونيو الماضي، بعد انخفاض حاد فِيْ الإمدادات الروسية، وألمحت إلَّى احتمال فرض إجراءات طارئة فِيْ حال حدوث مزيد من التخفِيْضات.

حذرت ألمانيا من أن خط نورد ستريم، حيث تجري الصيانة حاليًا، قد لا يعود إلَّى التشغيل الكامل بعد انتهاء الصيانة فِيْ وقت لاحق من شهر يوليو. كَمْا تم تخفِيْض إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا لأسابيع.

دفع تقليص إمدادات الغاز من روسيا شركة الطاقة الألمانية Uniper، أكبر مستورد للغاز الروسي، إلَّى إعلان أنه ليس لديها خيار آخر سوى سحب الكَمْيات من التخزين للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.