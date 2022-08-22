هل تخرج السيارة من الضمان عند تصليحها في محل غير معتمد

أوضحت وزارة التجارة أن السيارة ليست خارج الضمان إذا تمت الصيانة في مراكز يمكنها العمل على نقاط الصيانة المطلوبة في “دليل المالك” الخاص بالشركة المصنعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “السيارة لن تكون خارج الضمان إذا تمت الصيانة في مراكز يمكنها العمل في نقاط الصيانة التي طلبها المصنع” دليل المالك.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين، قال خلاله “اشتريت سيارة في أحد المعارض، كانت لدي مشكلة فنية، ورفضوا إصلاحها تحت الضمان، رغم أن فترة الضمان كانت لا. لا تنتهي بحجة أن الصيانة لم يتم إجراؤها من قبلهم أو في ورشة مرخصة. الرجاء حل المشكلة “.

حقوق المستهلك في صيانة المركبة لدى الوكيل

و قبل؛ قامت وزارة التجارة بة الحقوق التي يجب على مالكي السيارات الحصول عليها عند القيام بصيانة السيارة، بما في ذلك قيام الوكيل التجاري بتوفير الصيانة اللازمة للسيارة واستلام وثيقة تثبت حالة السيارة عند تسليمها وصيانتها أثناء الصيانة.

حقوق المستهلك

وأوضحت الوزارة أن للفرد الحق في الاحتفاظ بسيارته في أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر بالضمان، شريطة موافقته على توصيات المنتج.

تكاليف شحن السيارة

وقال إن الوكيل يتحمل تكلفة شحن السيارة وإعادتها للعميل بعد صيانتها بشرط أن يكون العيب مشمولاً بضمان المنتج، وأقرب مركز صيانة للوكيل التجاري أو مفوض من قبله أكثر من 100 كم. بعيدًا عن العميل.

وأكد أن صاحب السيارة له الحق في تحديد تاريخ الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في مستند مكتوب وموقع، ويجب على الوكيل التجاري أن يبدأ أعمال الصيانة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان النوع. من عطل أو الخدمة هو من ذوي الخبرة فقط من قبل الوكيل.